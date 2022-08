Marta López se encuentra con el corazón roto. La periodista ha sufrido una dura separación al terminar su relación con Rubén Gaha con quien llegó a tener planes de boda: "Al final no nos entendíamos... Al final dejas a una persona queriéndole y sabes que esa persona te quiere a ti pero ves que no se puede. Yo me hubiera casado con él", aseguraba Marta al confirmar su ruptura, la cual ha sido muy dura para la periodista. Y es que, a pesar de ver la relación tan fuerte, actualmente es consciente de que está totalmente rota y que no hay forma de volver de nuevo a reconstruirla.

Ahora, la periodista ha vuelto al trabajo regresando al plató de 'Ya es mediodía' primero y 'Sálvame' después. En este primero, no ha tenido problema en abrirse a sus compañeros y ha contado cómo se encuentra, si ha superado del todo la ruptura y en qué punto está su corazón en estos momentos, si se podría volver a enamorar ahora o no.

Telecinco

Así, López ha confesado cómo ha enfrentado las primeras semanas de la ruptura, la cual día a día va enfrentando: “Voy poquito a poco, me quedé en 47 kilos pero esta semana he estado con los niños en Huelva y allí he comido un poquito más", ha explicado Marta quien se ha mostrado más relajada de lo que se la había visto en los últimos días tras haber confirmado la ruptura. "Lo que quiero dejar claro es que no estoy con nadie. A día de hoy sigo estando enamorada y desde hacía muchos años no me enamoraba, de mis dos anteriores parejas no me enamoré tanto y reconozco que lo estoy pasando un poquito mal”.

Entre estas dos anteriores parejas, se encuentra Luis Merlos quien protagonizó hace dos años la polémica 'Merlos Place', y a quien recordaba Alba Carrillo preguntándola si volvería a darle una oportunidad ahora tras romper con Rubén Gaha: "Ni que fuera el último hombre de la Tierra, antes me voy contigo", bromeaba Marta descartando por completo regresar con Luis.