Xisca Perelló, la mujer de Rafa Nadal, está en la recta final de su embarazo y parece que podría haber problemas. Embarazada de 31 semanas de su primer bebé, la mallorquina ha sido ingresada en la clínica privada Hospital Quirónsalud Palmaplanas haciendo saltar todas las alarmas al hacerse pública la noticia en 'Diario de Mallorca', que apuntaba a una intervención hospitalaria recomendada por los médicos que la mantienen en observación.

Según 'Última hora', este ingreso no estaría relacionado con ningún tipo de urgencia sobre el embarazo. Prueba de ello, asegura el diario, es que Rafa Nadal no ha cortado su viaje a Estados Unidos y es que va a participar en el US Open a partir de este lunes 29 de agosto. No obstante, la joven sí que está acompañada por sus familiares en una habitación VIP ajena a la vista del resto de los pacientes de la clínica, según 'Diario de Mallorca'.

Gtres

La que también está pendiente de la joven embarazada es su cuñada, Maribel Nadal, quien se ha dejado ver en la cafetería de la clínica y los pasillos en la que se las ha visto la propia preocupación de la joven en la cara. Y es que, aunque se trate de una intervención de poca gravedad, operar a una mujer embarazada siempre es muy arriesgado, puesto que si todo transcurre con normalidad debería dar a luz a finales de octubre.

La pareja anunció el embarazo a mediados del pasado mes de junio, tras una década de relación y apenas dos meses de matrimonio, dando a conocer meses después el sexo del bebé tras lo cual la propia Mery ha mostrado su barriguita por las playas de Mallorca.