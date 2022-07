Su primer verano embarazada Instagram Rafa Nadal y Xisca Perelló están disfrutando de sus merecidas vacaciones en su tierra natal donde han asistido al concierto de Sebastian Yantra. El cantante colombiano ha compartido una fotografía junto al tenista, su mujer y la hermana de éste Maribel Nadal. La pareja está feliz ante la llegada de su primer hijo.

Rafa Nadal hace buenas migas con Sebastian Yantra View this post on Instagram A post shared by Rafa Nadal (@rafaelnadal) El galardonado tenista mallorquín es muy fan del reguetton y si hace unos días asistía al concierto de Maluma, esta semana no se ha querido perder el concierto de Yatra en Mallorca. Así de sonrientes posaban ambos.

Mireia Canalda celebra los 40 View this post on Instagram A post shared by Mireia Canalda (@mireiacanalda_) La modelo ha compartido una imagen de lo bien que ha recibido sus cuatro décadas de vida con un mensaje que no deja lugar a dudas de lo feliz que se encuentra con su paso por esta tierra. Con un marido de excepción, una familia espectacular, Mireia se encuentra plena.

Kim Kardashian presume de hermana View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian (@kimkardashian) La socialité ha compartido una imagen junto a su hermana Khloe en la que ambas posan en una paradisíaca playa. Ella con un bikini plateado y su hermana en bañador. 'House of Kards' ha titulado la imagen.

Eva González, la chica del vestido rojo View this post on Instagram A post shared by Eva Gonzalez (@evagonzalezoficial) La presentadora de 'La Voz' que este viernes vive la final del formato dedicado a los más pequeños ha compartido una imagen en la que deja patente su buen estado físico con un vestido rojo.

