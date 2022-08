María Verdoy presume de bikini y de marido en la playa. A la presentadora, la vemos de lunes a viernes presentando el 'Fresh' de 'Ya es mediodía' junto a Miquel Valls, y aprovecha a tope sus fines de semana para relajarse, como ocurrió hace unos días cuando se escapó hasta las islas Baleares para relajarse y desconectar en la mejor compañía: la de su marido, Vicente Tronchoni. El destino, Formentera, la isla elegida por multitud de famosos en verano. Allí les hemos visto muy relajados y contentos disfrutando del sol y del agua turquesa. La pareja sabe sacar partido a los pocos días libres que tienen durante la semana haciendo escapadas. María lució su estupenda figura con un bikini marrón que realzaba su moreno. La periodista se cuida a base de ejercicio y una alimentación sana, aunque en la jornada playera comieron un bocadillo en la playa para aprovechar más el tiempo. Ella ha declarado que le cuesta mucho creerse las cosas buenas que le dicen sobre su físico porque de pequeña fue una niña gordita y la empollona de la clase, pero lo cierto es que luce un tipazo de impresión delante y fuera de las cámaras.

María Verdoy, que se relajó en la playa con su marido, empezó su carrera televisiva junto a Nuria Marín en 'Cazamariposas', donde ya destacaba por su desparpajo como reportera. Siguió con 'El programa de Ana Rosa' y de ahí pasó a 'Viva la vida', con Emma García, programa que echó el cierre el pasado julio, donde conquistó a la audiencia demostrando carisma y simpatía.

Agencias

María Verdoy es una caja de sorpresas, además de desenvolverse a la perfección en los platós también canta. En Valencia tenía un grupo de música como nos contó en nuestro 'Gente con Estilo' y ahora, cuando el trabajo se lo permite, coge la guitarra y canta sus propios temas compuestos por ella. Su madre le insiste para que retome esta faceta. Quién sabe, igual, muy pronto, la oímos en una nueva aventura. María Verdoy y Vicente Tronchoni son valencianos y se conocieron por una amiga común. Años después se reencontraron y saltó la chispa, tanto que acabó en una feliz y divertida boda. Vicente trabaja también en televisión, es director de programas en Telemadrid, y según ha declarado María, los dos llevan tiempo queriendo ampliar la familia, ya que son muy niñeros.

Miquel Valls, su 'pareja' profesional

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Miquel Valls es la media naranja de María en el trabajo. Ambos se llevan de maravilla y derrochan complicidad en plató. El pasado 1 de Agosto se estrenó el tándem Valls-Verdoy en el 'Fresh', la parte más divertida y corazonera de 'Ya es mediodía', donde María se desenvuelve como pez en el agua con los contenidos de las celebrities y el famoseo. Todavía no se conoce qué pasará con la periodista cuando Joaquín Prat regrese de sus vacaciones y se reincorpore a 'Ya es mediodía'.