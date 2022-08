Nacho Palau no está en su mejor momento. El ex de Miguel Bosé anunció esta misma mañana de 25 de agosto que padece un cáncer de pulmón. El ex superviviente llevaba varias semanas de ingresos y pruebas médicas en el hospital tras sufrir complicaciones de salud justo antes de la final de 'Supervivientes 2022', y ahora ha anunciado que se trata de un cáncer pulmonar como el que, por cierto, sufre su madre. Sin embargo, Nacho no ha estado solo en ningún momento: su familia y su chico, Cristian Villela, han sido su apoyo en estos días en los que se ha enterado de lo que le ocurre, y ahora muchos famosos se han sumado a ese apoyo.

Gracias a su relación con Miguel Bosé, Nacho ha podido conocer, durante años, a muchas celebridades, y ahora que ya no está con él pero se ha dado a conocer entre el gran público gracias a su paso por el reality de supervivencia de Telecinco, ha entablado amistad con muchas otras, que se han volcado en las redes sociales para mostrarle su apoyo y hacerle saber que están ahí para lo que necesite.

Ha sido sobre todo a través de los comentarios en su publicación de Instagram donde Nacho ha recibido el cariño de amigos y conocidos: "Sé que podrás superar esto", le ha escrito Marta Peñate; "Fuerza, que sé que la tienes", le ha dedicado la modelo Martina Klein; "Nacho, te doy toda mi fuerza y todo lo que necesites, aquí me tienes", se ha ofrecido Alejandro Nieto, que lo comentaba también en sus historias: "Estoy que no me lo creo, es muy injusto... ahora que había hecho 'Supervivientes', podía darle una buena vida a sus hijos y tenía su plan de abrir un bar o un negocio...".

Otras caras muy conocidas de Telecinco también han querido desearle lo mejor y una pronta recuperación: "Fuerza", escribía junto a un corazón Alba Carrillo, un mensaje que ampliaba Amor Romeira: "¡Mucha fuerza! Tú vas a poder con esto". El periodista Aurelio Manzano tampoco ha dejado pasar la ocasión para enviarle sus mejores deseos: "Mucha fuerza y ánimo, querido Nacho. Tus hijos serán tu mayor fuente de energía para luchar", apuntaba, a lo que Tony Spina añadía: "Eres un tío fuerte, ¡ánimo, Nacho!".

Otros famosos, como Anabel Pantoja, que entabló una gran amistad con Nacho en 'Supervivientes 2022', han querido ir más allá y dedicarle un bonito mensaje en sus historias: "A por todas, mi niño. Tú puedes con esto y más". Tania Medina, además de su mensaje, le dedicaba también un post: "Nacho, te deseo con todo mi corazón que salgas de ésta. Eres muy fuerte, llénate de positividad y no te vengas abajo. Otra experiencia dura en tu vida que vas a superar".

