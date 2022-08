Ser una ex pareja con algunos problemas judiciales no quiere decir que haya que llevarse a matar, y un buen ejemplo de ello son Miguel Bosé y Nacho Palau. Si hace unas semanas pudimos saber que Miguel había felicitado a su ex por su concurso en 'Supervivientes', ahora que Nacho no está en su mejor momento tras enterarse de que tiene un cáncer de pulmón, no iba a ser menos, y es que después del anuncio de Nacho sobre su enfermedad muchos se preguntaron lo mismo tras ver cómo se volcaban con mensajes de apoyo muchos famosos: ¿lo sabía ya Miguel?

Fue Isabel Rábago la que lo desveló en 'Ya es mediodía': "Me cuentan que sí que era consciente de esta noticia hace mucho más tiempo, no es que se lo hayan diagnosticado hace dos días", decía la periodista, que añadía: "Por lo que me cuentan, algunos compañeros de profesión ya se habrían puesto en contacto con Miguel Bosé y, a estas horas, ya lo sabría. Tampoco voy a dar muchos más datos, porque la información no me corresponder darla a mí, pero Miguel Bosé sí está al tanto".

Gtres

Lo que no ha querido o no ha podido desvelar la colaboradora es si fue el propio Nacho quien cogió el teléfono para darle la noticia a Miguel, o si la noticia corrió como la pólvora por sus círculos cercanos en común y se enteró de esa manera. Sea como sea, estamos seguros de que Miguel estará al tanto de la evolución de su ex, y es que, a pesar de sus enfrentamientos en los juzgados por las custodias de sus hijos, de un tiempo a esta parte parecen haber encontrado un punto de acuerdo que les ha permitido relajar mucho la tensión. Al fin y al cabo, haber estado juntos más de dos décadas tenía que servir para algo, aunque Nacho ya haya rehecho su vida con Cristian Villela, que está siendo su principal apoyo estos días tras enterarse de la dura noticia.