Hace unas semanas que Adara y Rodri anunciaban su enésima ruptura, cada uno emprendía caminos diferentes, al menos por un tiempo. Esta vez escaso. Y es que continúan las idas y venidas después de haberse comprometido. Ambos se mostraban una vez más hartos de la relación que les une aunque parece que pronto han reconducido los problemas y vuelto de nuevo a la relación. Sí. Apenas unas semanas después de que se anunciara la ruptura, ambos han sido vistos muy acaramelados en un restaurante. La propia Elena, madre de Adara, reconocía en exclusiva en 'Socialité' que la pareja había puesto tierra de por medio este verano aunque parece que no lo suficiente: "Adara está bien, está tranquila de vacaciones conmigo y con su hijo".

Gtres

Varios testigos les han visto haciendo vida de pareja de compras en un centro comercial o comiendo en un restaurante, demostrando que la relación puede estar más cerca de lo que parece: "A mí, esta reconciliación me mosquea, me enfada y no la apruebo". Nuria ha leído unos mensajes de Adara, que reconocía tener un problema de salud estas semanas, de hace tan solo unas semanas en los que la azafata le aseguraba a ella misma que la relación se había acabado y que no pensaba volver con él (otra vez), algo que ahora ha saltado por los aires.

"La relación que están llevando no es sana, Adara necesita a una persona seria a su lado que le aporte estabilidad, yo me posiciono de su lado porque le tengo muchísimo cariño y espero que no vuelva más con Rodri y se refugie en sus amigos que aquí estamos para apoyarla porque además, Rodri ha estado en Ibiza con otra chica... lo siento pero no lo apruebo". Una opinión tajante que ha dejado de piedra a sus compañeros.