Y es que la ganadora de 'GH VIP 7' estuvo unos días desaparecida de sus redes sociales y, ante la preocupación de sus más de 835.000 seguidores, decidió explicar el motivo de su ausencia: se debía a un problema de salud. Intentando ocultar su mala cara con un filtro, Adara quiso desvelar por qué había tenido que pasar por un centro médico después de que el mal que sentía fuera en aumento y cada vez se encontraba peor.escribió en sus Stories de Instagram donde aprovechó para explicar el motivo de su dolencia. "Tengo unas anginas horribles.He ido a urgencias y ya estoy tomando antibiótico", comentó.

Gracias a los cuidados de su chico, que incluso fue a comprarle el refresco que se la había antojado, Adara Molinero, que le 'pidió' matrimonio a Rodri Fuertes en su último viaje a París, se ha ido recuperando y ya ha reaparecido en sus redes. Con mejor cara, la ex habitante de la casa de Guadalix ha explicado cómo se encontraba y cuál había sido su evolución en las últimas horas.

@adara_molinero Instagram

"Me estoy recuperando ahora mismo, menos mal porque ayer estuve todo el día en la cama y fatal y hoy más o menos igual pero ya mejor" decía Adara que se sometió a una operación para eliminar la miopía el pasado enero. Más animada y recuperada, decidía interactuar con sus seguidores sometiéndose al juego de 'preguntas/respuestas'. Adara contestó a las curiosidades de sus 'followers' y, entre otras cosas, les explicó que hará un 'house tour' de su nuevo nidito de amor en cuanto la reforma esté terminada y fue clara a la hora de resolver la gran duda sobre sus planes profesionales: de momento, no volverá a la televisión.

