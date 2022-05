El pasado fin de semana ha sido movidito para Adara Molinero y Rodri Fuertes. La pareja hizo sonar todas las alarmar cuando dejaron de seguirse en las redes sociales y parecía que se avecinaba drama. La crisis se cernía sobre la pareja una vez más, y es que no es la primera vez que rompe. Aunque cuando están bien, están muy buen, lo cierto es que cuando los dos ex grandes hermanos discuten salta todo por los aires, y pasan del mayor romanticismo en sus vidas directamente a la ruptura. No hay término medio. Sin embargo, todo ha quedado en una crisis pequeña, porque ya hemos sabido que están bien otra vez.

Así lo demostraba Adara con una imagen en sus redes sociales, en la que aparece cogida de la mano de Rodri mientras comían juntos:

Gtres

La última vez que supimos de una ruptura de la pareja fue el pasado otoño: la entrada de ella en 'Secret Story' supuso un cisma en la relación, y Adara entró al reality muy tocada, acordándose mucho de Rodri. Al final, tras unas semanas separados echándose de menos mutuamente, se reencontraron en el programa y él le prometió esperarla fuera. Y desde entonces todo pareció ir bien, incluso Rodri pareció pedirle matrimonio a Adara el pasado marzo, y se comprometieron mucho más yéndose a una casa nueva en la que avanzar con su relación... hasta ahora. Eso sí, parece que todo ha quedado en un susto y la pareja de influencers sigue adelante... por el momento.

La ruptura más dramática de Adara y Rodri

Tras un año de amor, Adara Molinero decidió romper de manera fulminante con Rodri Fuertes al enterarse de una supuesta infidelidad el pasado verano. Todo comenzó en junio, cuando ‘Socialité’ emitió unas imágenes en las que aparecía el joven junto a una desconocida. Tras cenar en un restaurante, ambos se metían en un parking y se marchaban juntos en el mismo coche. Aunque nada parecía indicar que hubiera algo entre ellos, al ser informada de los hechos por uno de los redactores del programa, la ganadora ‘GH VIP 7’ puso el grito en el cielo y rompió a llorar. De hecho, poco después se anunció que había tenido que ser atendida por un ataque de ansiedad. "Me ha destrozado totalmente porque confiaba en él 100%", llegó a decir Molinero a través de las redes sociales.

Instagram Stories

Sin embargo, la pareja, tras analizar la situación y hablar acerca de lo sucedido, decidían darse una nueva oportunidad. "Bueno, ya que lo que pasó salió por todos lados, queríamos contar a la gente que nos quiere que después de haber estado hablando unos días, hemos tomado la decisión de volver. Ha sido una situación extrema, súper difícil, muy dolorosa, pero al final nos ha hecho muy fuertes como pareja", anunciaban los jóvenes a través de un vídeo colgado en los Stories de la influencer. "Todas las parejas tienen sus discusiones sus momentos buenos, malos y nosotros tampoco vamos a ser menos. Antes de que lo sepáis por otra fuente pues lo decimos nosotros", añadía Rodri.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io