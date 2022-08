Rafa Nadal continúa concentrado en su próxima cita deportiva, el US Open. El tenista se enfrenta esta semana a uno de los torneos más importantes de la temporada internacional por lo que mantiene la máxima concentración enfocado únicamente en el terreno profesional. Todo mientras su mujer, Mery Perelló, se encuentra todavía ingresada después de haber sido sometida a unas pruebas estando embarazada de 31 semanas, momento muy clave del embarazo. "No es nada grave, prueba de ello es que Rafa sigue en Estados Unidos y no ha cogido el primer vuelo a Mallorca", aseguran fuentes cercanas a la familia.

La mallorquina, aunque se encuentra fuera de peligro, sigue todavía ingresada en una clínica privada de la isla de Baleares donde está arropada no solo por su familia sino también por la de Rafa Nada, sobre todo por su hermana, Maribel Nadal, quien es amiga íntima de Mery. Todos se han dejado ver por la cafetería de la clínica con cara de preocupación y es que no se despegan de la joven. Verles por los pasillos hizo saltar todas las alarmas despertando la noticia.

A pesar de todo aún no ha trascendido el motivo principal que le ha llevado a estar ingresada durante este tiempo y si esto está relacionado con alguna posible complicación del embarazo. Para descubrir todo lo que sabemos hasta ahora haz clic en el vídeo que hay sobre este artículo y descubre cuándo tiene previsto Rafa Nadal volver a Mallorca, momento en el que seguramente acudirá a la clínica privada en la que se encuentra en la isla.