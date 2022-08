A pesar de que los concursantes de 'Supervivientes' pasan pruebas físicas y psicológicas antes de marcharse a participar en el reality, lo cierto es que algunos vuelven a España muy tocados, y ha sido el caso de Kiko Matamoros. El colaborador de 'Sálvame' confesó en su programa que sufre desde hace tiempo un problema de inseguridad muy grande, y que con los cambios que ha sufrido en Honduras por las secuelas del hambre, aunque se está recuperando lentamente, se ha agravado notoriamente, hasta el punto de afectar a su relación con Marta López Álamo, su novia. 'Dale al 'play' al vídeo superior y entérate de todo!

Según confesó el propio ex superviviente en el programa vespertino de Telecinco, el cambio de peso y su merma física han acrecentado los problemas de inseguridad que tiene con su cuerpo, y no sólo porque ahora se ve peor tras perder muchos kilos, sino porque haberse rodeado de gente más joven con cuerpos lozanos le ha hecho sentirse peor consigo mismo. Parece, pues, que Kiko no está llevando muy bien cumplir años...

"Desde los 18 años estoy obsesionado con el físico, y ahora tengo un deterioro vertiginoso", reveló, y reconoció: "Tengo un problema y tengo que buscar soluciones...". Además, quiso dejar claro que las bromas sobre su cuerpo y su edad no las lleva nada bien, especialmente cuando comparan su edad con la de su novia, a la que saca 40 años (él tiene 65 y ella 25).

Sin duda, Kiko ha dejado claro su obsesión con el físico a lo largo de los años: cuida su cuerpo con mimo en el gimnasio, pero también se ha sometido a varias operaciones y retoques estéticos, como un lifting facial, micropigmentación en cejas, relleno con ácido hialurónico en nariz y labios y otros procedimientos de los que se muestra mas que orgulloso.