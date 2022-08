Kiko Matamoros y Marta López Álamo ¿se preparan para ser padres? La pareja está disfrutando del verano después del paso del colaborador de 'Sálvame' por 'Supervivientes'. Cuando finalizó el reality, el padre de Laura Matamoros y la modelo confirmaron sus planes de boda en 'Déjate querer' y disfrutaron de dos escapadas románticas: unos días en Menorca y luego pusieron rumbo a México donde han paseado su amor como han contado en sus redes sociales.

A su vuelta a Madrid, Marta López Álamo ha querido compartir con sus seguidores de redes sociales su regreso a la rutina y ha mostrado las consecuencias que ha tenido para su cuerpo el dejar los anticonceptivos: le han salido un montón de granitos en la cara. "Acabo de dejar los anticonceptivos hace un mes y me dice el endocrino que puede ser normal esto. Igualmente voy a ver al dermatólogo + he cambiado la rutina", escribió en su Tik Tok para explicar las consecuencias de dejar las pastillas. Pero, además de las consecuencias para su piel, dejar los anticonceptivos provoca que no esté protegida frente a posibles embarazos y eso podría significar que ella y Kiko Matamoros se podrían estar preparando para ser padres.

@martalopezalamo Instagram

Kiko Matamoros siempre ha mostrado su deseo de tener un bebé con Marta López Álamo. Hace un año, el colaborador de 'Sálvame' ya confesó que se sentía preparado para tener un hijo con su novia. "Si quiero tener un hijo con 65 años, lo tengo. Estoy en mi mejor momento para educar a un hijo, me siento preparado. Cuando echo la vista atrás, con mi primera hija, que la tuve a los 27 años, no tenía excesivamente claro cuál era la responsabilidad de ser padre", dijo en 'Viva la vida'.



This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La pareja está cada día más enamorada y el colaborador se ha mostrado encantado con la defensa que su novio hizo de su concurso mientras estaba en Honduras. "Considero que hay colaboradores que se han excedido con mi pareja, con mis hijos, eso es lo que más me duele. La defensa de Marta ha sido absolutamente impecable, todo el mundo está encantado. Lo que hayan dicho de mí me importa un huevo", dijo en su vuelta al 'Deluxe'.