No es fácil concretar una entrevista con Carlos Sobera, ya que pasa la mayor parte del tiempo de plató en plató, o en los escenarios, donde ha dado sobradas muestras de su talento como actor. De ahí que nos veamos en Marbella, donde pasa unos días de vacaciones con Patricia, su mujer, y sus dos hijas. Dos bellezas con mucho talento que siguen los pasos de Carlos. El presentador disfruta de un merecido descanso después de un curso intenso y de triunfar en el Festival de Teatro Clásico de Mérida con una adaptación de la obra 'Miles Gloriosus'. Una comedia de Plauto sobre la agresividad sexual, ya que a Carlos no hay género que se le resista y programa en el que no se implique al cien por cien, logrando éxitos como 'First Dates', en Cuatro, además de presentar 'Supervivientes' y desde el próximo 15 de septiembre 'Pesadilla en el paraíso', teniendo como compañera a Lara Álvarez. Un formato donde los concursantes se disponen a vivir situaciones extremas.

De momento, Carlos ha hecho una pausa en su ajetreada agenda para descansar y poder cargar las pilas antes del nuevo curso. Dice que estas 'minivacaciones' son como "un refrigerio" para coger la temperatura para el invierno, y es que tras Marbella se marcha a Cádiz. Pero lo bueno se acaba rápido: en seguida volverá a Madrid para prepararse para el nuevo reality de Telecinco, aunque su agenda echará humo, porque no va a estar quieto con su obra de teatro, que "ha tenido un éxito rotundo de crítica y público, ya que ha sido el único espectáculo que ha agotado todas las entradas: 3.000 al día", nos cuenta.

Y entre programa y programa de 'PEEP', se irá de gira: " Empezamos en el Festival de San Javier, Bilbao y Alicante. A Madrid iremos desde finales de octubre hasta principios de diciembre, y continuamos gira hasta mayo y junio de 2023 como poco". De esta manera, Carlos se 'aleja' ligeramente de la tele para volver a sus raíces, las de la actuación, con un papel que le encanta: "Es la historia de un militar fanfarrón, soberbio, tan engreído que piensa que todas las mujeres están locas por él y que, como todos los clásicos, da una lección de vida".

Nos reconoce que ser actor y pasar de un plató a un teatro como el de Mérida 'impone', pero también que es "muy estimulante", y no supone para él ningún problema porque es "partidario de que cada uno haga lo que pueda" sin necesidad de encasillarse: "Recuerdo que los periodistas me preguntaban: ¿qué hace un actor presentando un programa de televisión? Yo no entendía nada", cuenta con humor. Pero es que él se ve haciendo de todo: "Ojalá yo supiera bailar, cantar, hacer monólogos…". "Para hacer teatro debes tener una memoria prodigiosa, es el caballo de batalla de muchos actores y actrices, yo tengo la ventaja de que estudié Derecho, empecé en primero estudiando Derecho Romano, todavía recuerdo frases, tengo tan ejercitada la memoria que para mí aprenderme un texto no me supone un problema", explica.

Carlos no tiene problema en reconocer que la televisión es un negocio que "fagocita a gran velocidad", "sobre todo si no hay talento", y ello supone que muchas caras conocidas aparezcan y desaparezcan muy rápido, pero él ha conseguido echar raíces como una de las caras más queridas. ¿Su secreto? "Yo he conseguido el cariño de la gente, supongo que porque soy como soy. No tengo dobleces ni me he creado un personaje y resulto simpático, y cuando estreno una obran van a verme. Me he ido ganando su confianza porque les caigo bien".

Y si se hace de querer en la tele, en casa mucho más. Tanto, que su hija y su hijastra piensan seguir sus pasos, y él está encantado: "Me parece bien. Arianna trabaja conmigo en 'Miles Gloriosus', que se ha estrenado en unas circunstancias extremadamente difíciles porque Mérida exige mucho y el público también. Y ha estado francamente bien; y Natalia, parece que va a seguir el mismo camino". ¿Su consejo? "Que hagan lo que quieran hacer, y que se preparen bien. Arianna estudia Derecho, que acabará en enero y además estudia Arte Dramático. Pero, aparte, que se procuren una buena formación".

Mi foto favorita

"Esta foto me gusta porque reúne mis pasiones: familia, viajes y amor".

Entrevista realizada en Hotel Don Pepe Gran Meliá. Calle José Meliá, Marbella (Málaga).