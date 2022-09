Isa Pantoja ha vuelto a los platós. Después del parón del verano y el polémico plantón a su hermano desde el coche de producción, la hija de Isabel Pantoja ha apostado por aceptar la invitación del Viernes Deluxe para confesar cómo está viviendo al guerra familiar entre su madre y su hermano y cómo es exactamente la relación con la tonadillera. Y es que, Isa no se ha cortado y ha hablado abiertamente de todo.

Una de las preguntas más esperadas era sobre cómo está la relación entre madre e hija y si estas se habían visto a lo largo del verano tras la gira de Latinoamérica de Isabel Pantoja. "Este verano la he visto una vez", confesaba Isa quien añadía que había sido con motivo del 66 cumpleaños de su madre, por lo que había acudido a Cantora para formar parte de las celebraciones que se habían hecho. "La relación con mi madre y con el resto de mi familia nunca ha sido normal. He ido a verla por su cumpleaños".

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

A pesar de la sorpresa de los colaboradores por haberse visto una única vez, Isa Pantoja destacaba que se encontraban en un momento de tranquilidad por lo que estaba feliz con la situación actual. "Es una relación buena, hablamos bastante, es un momento de tranquilidad.. mientras no mencionemos temas de personas con las que tenemos diferentes opiniones pues está todo bien", confesaba Isa ante la incredulidad de los colaboradores. "¿Entonces de qué habláis?", preguntaba bromeando José Antonio León en el plató en relación a los conflictos familiares. "De lo normal...", decía sonriente Isa.

En este sentido, Isa mencionaba que había compartido con su madre temas sobre la boda como, por ejemplo, vestidos o diferentes ubicaciones. Eso sí, sabe que de celebrarse la boda en estos momentos, su madre no iría debido a la relación que tiene con Asraf "por eso estoy dejando pasar el tiempo aunque nunca pensé que discutiría con mi hermano". Aunque esto no supone que frenen sus planes de formar una familia.

Por otro lado, la benjamina de los Pantoja confesaba que ella no acudía tanto a la residencia de su madre porque no se encontraba a gusto: "A mí Cantora me… salgo con una energía muy negativa y salgo mal. No por mi madre, sino por el ambiente de lo que hay ahí", algo que, confesaba, no estaba relacionado con su tío Agustín: "La relación con mi tío sigue siendo nula, pero él lo ha aceptado y yo también. Él respeta que cuando yo llego él se retira". Algo que no hace que su madre vaya a verla, aunque a Isa, ha confesado, no le molesta.