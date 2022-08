Isa Pantoja ha decidido no parar en su periplo de retoques estéticos, y si ya llamaron la atención sus retoques con bótox y ácido hialurónico en su día, este verano nos ha sorprendido con cambio de retaguardia que nos ha dejado boquiabiertos a todos. Lo hemos podido ver en la portada del nuevo número de Diez Minutos, y ahora ella, viendo el barullo que se ha formado en torno las imágenes de su nuevo culo, ha querido dar los detalles del procedimiento en 'El programa del verano', donde colabora desde hace meses.



La hija de la tonadillera ha explicado que se ha hecho un tratamiento completamente indoloro, que no requiere operación ni siquiera pinchazos, y es que ese efecto 'push up' lo ha conseguido sencillamente con radiofrecuencia. Aunque ella ha contado que sólo lleva una sesión (con la que está encantada) y requiere más para conseguir el resultado deseado, está claro que le está funcionando.

Mediaset

Aún así, el tratamiento tampoco es milagroso: Isa también ha reconocido que hace deporte y come sano, lo cual le sirve para mantener la línea y lucir tipazo en cualquier época del año, pero sin duda este tipo de procedimientos, que son más bien una 'ayudita', consiguen perfeccionar los resultados del gimnasio y la dieta.

Isa está en un gran momento personal y profesional, y eso se nota: Asraf Beno, su chico, consiguió llevarle a su vida la paz que necesitaba, y gracias a él ha sentado cabeza. De hecho, hace sólo unos días Isa se sinceraba sobre sus planes de futuro con él, especialmente sobre su boda (que tuvo que ser pospuesta por la crisis del covid, ya que querían casarse en Marruecos), y recientemente también desveló la fecha en la que ambos quieren convertirse en padres de su primer hijo en común. Además, en lo profesional tampoco se puede quejar: continúa con su carrera como influencer en redes sociales y disfruta de sus colaboraciones en Mediaset. La última ha sido de la mano de 'Sálvame', donde se estrenó el pasado julio como colaboradora.