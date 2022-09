Gloria Camila ya se ha abierto en 'Pesadilla en el paraíso'. Después de haberse negado a hablar, de forma forzada de su padre y Ana María con Pipi Estrada, Xavier ha conseguido que la hija de José Ortega Cano se haya abierto emocionalmente pero lejos de hablar de su familia, ha tocado un tema del que no había querido hablar antes: Kiko Jiménez. Y es que todo ha surgido cuando el músico ha confesado que el ex de Gloria le había dicho que se llevarían bien porque, le aseguró, "tiene buen fondo". Unas palabras que también confesó a Steicy, según ella misma le relataba a Gloria minutos después. "¿Cómo puede ser que este señor que lleva años hablando mal de mi y de mi familia te diga eso? ¿Se ha enterado ahora?", preguntaba visiblemente ofendida Gloria. "Es hablar del tema y me duele el estómago".

Telecinco

Y es que, Gloria se ha abierto recordando que la ruptura con Kiko en 2019 fue lo que la provocó una anorexia nerviosa que la hizo quedarse en 46 kilos de peso por la gran dependencia emocional que tenía de él, por lo que tuvo que comenzar un tratamiento psicológico que a día de hoy continúa. "Estoy en psicólogos, he dejado de ver la tele, porque ciertos programas habla de mi y mi familia, y si no está le llaman", confesaba la concursante, "¿Cómo puede ser que alguien que ha compartido contigo 4 años que cuentes cosas que te han contado en confianza?".

En este sentido, el primo de Gloria, Chema Esteban, ha asegurado que "lo ha pasado muy mal, ella no podía ni nombrarlo", una situación que Nagore ha relacionado con la situación vivida por Rocío Carrasco: "no entiendo por qué no tiene más empatía con su hermana". Lo cierto es que, tras dos años de su ruptura, Kiko Jiménez continúa en los platós mientras que Gloria Camila es la primera vez que ha hablado sobre esta relación.