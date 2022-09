Tan solo llevan unas semanas de convivencia, y los concursantes de Pesadilla en el paraíso ya han protagonizado los primeros roces. Después de un encontronazo light entre Mónica Hoyos e Israel Arroyo a los pocos minutos de llegar, en el programa de estreno ya hemos sido conocedores de una bronca entre dos concursantes: Pipi Estrada y Gloria Camila. Pero lejos de haber arrancado por la convivencia, ambos colaboradores de Mediaset han estallado por los problemas que tienen Ana María Aldón y José Ortega Cano.

Todo empezaba cuando todos intentaban meter un burro en el establo, y cuando Gloria Camila lo lograba, Pipi repetía en tres ocasiones "entre burros os entendéis", a lo que ella le respondía "¿me has llamado burro? porque el único burrillo eres tú". Una frase que él después comentaba con Israel y Daniela en la habitación: "Si yo fuera malo diría 'Ahora con tu mirada entiendo mucho más a Ana María Aldón' y se arma la de Dios", aseguraba mientras entraba Gloria Camila.

Ante esta situación, Gloria preguntaba atónita a qué se debía esta pregunta mientras que Pipi continuaba preguntando a la hija de Ortega Cano sobre su papel como colaborador de 'Sálvame' llegando a cuestionarle si ella ve posible que se reconcilien José Ortega Cano y Ana María Aldón: "¿pero por qué os empeñáis en decir a la gente lo que tiene que hacer o no? ¿Crees que voy a opinar de si es posible que el problema se solucione? ¿Aquí, en este concurso?", preguntaba atónita Gloria quien confesaba que no iba a volver a hablar del tema. "No te voy a contestar porque esto no es Sálvame", respondía mientras salía de la habitación.

Una vez separados, Gloria se desahogaba con Víctor Janeiro acusando a Pipi de haber forzado el tema: "Cuando el tema surge natural, genial, pero si estás intentando forzar el tema, lo rechazo". Por su parte Pipi continuaba asegurando que había sido todo sin maldad, a lo que Israel le añadía que no tenía razón mientras Daniela confesaba que Gloria está muy alerta de todo el mundo: "Aquí el problema es que hay incoherencia. Queremos salir del barro sin ninguna mancha", la acusaba el periodista.