José Antonio Canales Rivera se ha enfrentado este viernes a un nuevo 'Polideluxe', esta vez para hablar sobre la relación con su familia. En especial con sus primos más mediáticos Francisco y Cayetano Rivera. Todo ha comenzado cuando entre las preguntas de Conchita se encontraba una que ha vuelto a hacer hincapié en la nula relación de Canales Rivera con su primo Fran Rivera. Después de la aparatosa cogida que sufrió hace menos de un mes, el colaborador de 'Sálvame' confirmaba que su primo no lo había llamado para interesarse por su estado de salud.

Era entonces cuándo Canales Rivera desvelaba el origen de su mala relación con su primo Fran Rivera. "Han pasado muchos años y yo ya me siento curado. Había un apoderado que yo tenía en el año 97 que era un empresario importante, que hizo lo posible por juntarnos (en una plaza de toros) y él, en ningún momento quiso".

Era entonces cuando María Patiño le preguntaba por qué su primo se negaba a torear con él. Si Fran Rivera se consideraba superior a él. "No es que crea que se siente superior a mí. En privado nos llevábamos bastante bien y coincidíamos, pero cuando llegaba la hora de los despachos, siempre me veía yo ubicado en otro sitio. Yo seguí siempre peleando".

¿Es Fran clasista entonces?, le preguntan. "No tiene nada que ver. Yo le di mucho tiempo a esta profesión y estoy orgulloso, pero uno de los motivos podría ser ese, que yo no les cuadraba para nada en un momento que, perfectamente, los empresarios lo requerían".

Kiko Matamoros cree que es algo más bien relacionado con su profesión y con el dinero que cobran los toreros. Por eso quizás nunca ha cuajado la relación entre ellos y es el motivo que llevó a Canales Rivera a no asistir a la boda de su primo Fran y no lo hizo porque no lo invitasen, sino por decisión propia.