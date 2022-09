Pipi Estrada se convertía en el primer expulsado de 'Pesadilla en el Paraíso' y Carlos Sobera, más los colaboradores, lo recibían en plató para que se sincerase sobre la experiencia y hacerle todo tipo de preguntas sobre su paso por el concurso. El gran acontecimiento de la noche era que Alejandra Rubio se encontraba en el plató y se iba a reencontrar con el ex de su madre, así que todo prometía. Alejandra recuerda poco del noviazgo de su madre Terelu Campos con el colaborador de 'Sálvame' pero sabe que fue complicado para su progenitora. Pipi, sin embargo, prefiere quedarse con los buenos momentos vividos pero dejando una "pullita" como nos tiene acostumbrados.

"Me quiero quedar con lo bueno porque lo malo ya vendrá", decía el colaborador sin pelos en la lengua; "lo malo lo haces tú, hijo!", replicaba Alejandra. La tensión entre Pipi y Terelu siempre ha existido desde su ruptura, pero desde que el periodista entraba a colaborar en 'Sálvame', la cosa se ha puesto mucho más tensa. Antes de entrar al concurso, Pipi dio su opinión sobre la entrevista de Alejandra Rubio y Terelu Campos: "Le queda mucho tiempo para comunicar porque cuando eres encefalograma plano es la muerte del comunicador, quiero decir que en la comunicación tienes que trasmitir, traspasar la pantalla, ser sincero. No puedes ser encefalograma plano", decía Pipi Estrada aunque, cuando le preguntaban si con esa descripción se refería a Alejandra, respondía: "Alejandra todavía no comunica, puede decir cosas pero no es contar cosas, es que lleguen al espectador, a la audiencia".



Telecinco

Alejandra Rubio no se callaba nada y le tenía muchas ganas al periodista. Cuando salía la conversación sobre las supuestas infidelidades de la ex pareja, Pipi comentaba: "yo no tenía huevos para serle infiel a Terelu, ¿tú crees que Terelu hubiera aguantado una infidelidad? No". La joven, ni corta ni perezosa contestaba: "pero sí tuviste huevos para hacer otras cosas, de verdad, Pipi. No lo voy a decir por respeto a mi madre".