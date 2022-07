Carla Barber, enamorada de su hijo Bastián View this post on Instagram A post shared by Dr. Carla Barber - Antiaging (@dr.carlabarber) Así de feliz y cariñosa se ha despertado Carla Barber. La doctora estética y ex superviviente no suele acostumbrar a publicar fotos con su pequeño, pero estas vacaciones en su tierra, las Islas Canarias, se ha relajado tanto que nos ha dado a sus seguidores sus fotos más tiernas hasta la fecha con él.

Dulceida cuenta su accidente en taxi Dulceida Instagram La influencer tuvo el pasado domingo un pequeño accidente de coche mientras iba en un taxi. Al parecer, éste chocó con otro coche, pero ya nos ha tranquilizado diciéndonos que ella está físicamente bien, aunque este domingo le empezó a doler el cuello y parte del hombro, pudiendo tratarse de un latigazo cervical. Este lunes, sin embargo, se ha mostrado más fresca que una lechuga de nuevo.

Jesús Vázquez huye del calor en vacaciones View this post on Instagram A post shared by Jesús Vázquez (@jvazquezoficial) Hay quienes optan por remojarse en la playa para huir del calor en vacaciones, pero a Jesús Vázquez y su marido les ha dado hasta por pasar frío: de esta guisa, abrigado hasta los dientes, ha posado el presentador desde el Círculo Polar Ártico noruego. A nosotros, desde nuestros más de 30 grados a la sombra, nos da urticaria sólo de verle...

Sandra Gago y Feliciano López se van de boda View this post on Instagram A post shared by Sandra Gago (@sandragago_) La pareja ha posado de lo más elegante tras acudir a una boda en Oporto: mientras él ha optado por un elegante traje en azul marino, ella ha apostado por un vestidazo largo de lo más 'hippie' de la firma Zimmermann con detalles cut-out y joyas de Rabat. ¡Qué guapos!

Miguel Ángel Muñoz cumple 39 años View this post on Instagram A post shared by Miguel Angel Muñoz (@miguelamunoz) Aunque el actor y ganador de 'MasterChef Celebrity' esté estupendísimo por dentro y por fuera, lo cierto es que ya roza la cuarentena. Este 4 de julio, sin embargo, todavía sigue en la década de los 30 al haber cumplido 39. Él los lleva con naturalidad y mucha honra, porque sigue estando monísimo... aunque para 'mono' el que hacía de pequeño, como podemos comprobar en la foto que ha subido para autofelicitarse. ¡Qué trasto!

Marta Riesco y Antonio David Flores empiezan sus vacaciones de verano Marta Riesco Instagram La pareja tuvo un 2021 movidito y el 2022 va por el mismo camino, pero en el verano se les olvidan las penas con sus vacaciones, de las que ahora se ha sabido que Cádiz ha sido el destino elegido. Antonio David Flores está aprovechando estos días para despejarse después de haber explicado cómo continúa su juicio por 'despido nulo' contra 'La Fábrica de la Tele' y haber desvelado el motivo real por el que no ha querido denunciar a Rocío Carrasco. Además, ha mostrado su faceta más oculta en un chiringuito guitarra en mano.

Marta López Álamo revela sus planes con Kiko Matamoros tras 'Supervivientes' Marta López Álamo Instagram A pesar de que para Kiko Matamoros se ha terminado el reality 'Supervivientes', seguro que el colaborador está deseando volver a España para reencontrarse con los suyos. Un reencuentro que, sin embargo, será breve, porque su novia, Marta López Álamo, ha desvelado que le va a regalar un viajazo nada menos que a París.

Laura Escanes ¿quiere mudarse a Menorca? Laura Escanes Instagram Así lo ha dejado caer la influencer, que mientras navegaba en barco al lado de unas casas situadas en un acantilado, se le ha ocurrido decir que le encantaría vivir ahí... a pesar de que le estaban contando que a una de las casas se le había desprendido parte de su terraza: "Lo increíble que sería vivir allí... pero el miedo que tendría también"

