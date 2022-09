María Amores, mujer de Ion Aramendi, anuncia que pasará por quirófano tras las secuelas sufridas en su último parto. El pasado 29 de julio, la pareja daba la bienvenida a su hija Marieta, la niña que les convertía en familia numerosa pero, la llegada al mundo de la pequeña, no fue fácil. El presentador de 'Supervivientes' anunció el nacimiento de Marieta, uno de los 500 nombres de niña originales y poco comunes, a través de las redes sociales y avanzó que había sido una cesárea complicada y que su esposa había tenido que pasar por reanimación. Horas después, la periodista, más recuperada, explicaba qué había ocurrido.

"Marieta intentaba salir hasta que se dieron cuenta de que era muy grande y aquello no pintaba bien. Se intenta parto instrumental pero tampoco. Finalmente se decide cesárea y la cosa se complica mucho, pero mucho. Ahora ya da igual, después de dos días en reanimación sin comer, ni beber, con mil vías, transfusiones, oxígeno, un globo en el útero, medias compresoras y enmorfinada viva, estamos juntas, ella sana como una manzana con sus más de 4 kilos y yo in love total. Desde el hospital os mandamos un consejo #generouser: si eres un chihuahua enano no te cruces con un gran mastín vasco o tendrás cachorros por encima de tus posibilidades corporales! Muchísimas gracias por todo el interés y el amor que hemos recibido", contó la mujer de Ion Aramendi con su habitual sentido del humor.

Gtres

Ahora, feliz con su familia numerosa, María Amores ha compartido en sus redes sociales cómo se ha recuperado de su tercer parto y ha desvelado una de las secuelas que sufre: una diástasis abdominal. Además de los cuidados de los puntos de la cesárea o la dieta postparto, la diástasis es un problema al que suelen enfrentarse algunas mujeres tras el embarazo. Ésta se produce por la separación de los músculos rectos del vientre y puede ocasionar descolgamiento y flacidez abdominal; mayor volumen en la zona central del abdomen incluso disfunciones del suelo pélvico.

@sramariaamores Instagram

"Parece que sigo embarazada... No se me quita. No tengo 25 años tengo 45" decía la esposa de Ion Aramendi y añadía que pasará por quirófano para solucionarlo. "Prefiero que me operen dentro de un año o así", comentó en sus Stories de Instagram. Además, ha querido animar a las mujeres a trabajar el abdomen y el suelo pélvico con hipopresivos para fortalecerlo.