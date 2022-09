La relación entre Kiko Matamoros y Marta López Álamo es cada vez más fuerte e idílica. A pesar de las críticas, ambos siguen construyendo su historia de amor en la que los viajes tienen una parte importante, sobre todo después de haber estado meses separados por la estancia de Kiko en Supervivientes, la cual le sigue acarreando problemas a día de hoy. Tras haber disfrutado de una escapada romántica a Menorca en agosto, la pareja ha vuelto a hacer las maletas para disfrutar de unos días de descanso en uno de los países más lujosos de nuestro alrededor: Italia.

Concretamente Kiko y Marta han viajado hasta la costa Amalfi de El Lacio, un rincón poco conocido del país en el que se disfruta del lujo a pie de playa. Allí se han dejado ver disfrutando de helados, de cenas románticas a la luz de las velas en el balcón de la suite del hotel donde están alojados.

Instagram

Disfrutando de su compromiso la pareja ya ha anunciado que no les corre prisa celebrar su boda y es que se encuentran en una constante luna de miel de la que disfrutan al máximo de todo lo que pueden. Así han hecho las maletas en varias ocasiones aprovechando los viajes de trabajo para compaginar el placer en cuanto a Kiko le dan unos días libres en Mediaset, donde no se encuentra en su mejor momento en estos meses, tanto que se vio obligado a pedir una sesión con la coach del programa. Pero aunque no tengan prisa por casarse, sí que podrían tenerlo por aumentar la familia.