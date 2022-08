Gema Aldón hace mucho que no se calla nada, y si tiene que salir al paso para hablar de las polémicas de su familia para poner los puntos sobre las íes, lo hace sin miramientos. Ya lo pudimos comprobar en su dura entrevista en 'Sábado Deluxe', pero también cada vez que ha hablado en los medios, y ahora el último rifirrafe de la familia le ha perseguido hasta por redes sociales: la gran pelea de su madre, Ana María Aldón, con José Ortega Cano y Gloria Camila en la que el diestro hasta habría pedido a su mujer que se fuera de casa, según contó el periodista Antonio Rossi.

Tras aquel supuesto enfrentamiento (que ninguno de sus protagonistas ha confirmado, pero tampoco desmentido), fue Ortega Cano el que acabó yéndose a casa de su hija. Desde hace tiempo, pero especialmente desde ese momento, el matrimonio hace aguas y no se espera nada de él más que el anuncio de divorcio, pues Ana María y él hacen prácticamente vidas separadas y apenas se cruzan. Por eso, tampoco ha extrañado que ahora Gema Aldón, tras los últimos desplantes de los Ortega a su madre, haya salido en su defensa también en Twitter: "Pregunta: En una habitación discuten José Ortega Cano, Ana María Aldón y Gloria Camila, y Antonio Rossi da pelos y señales de esa discusión. ¿Quién le ha proporcionado a Rossi esa información? ¡Bingo!", dejaba caer un usuario, a lo que ella respondía con una misteriosa contestación: "Blanco y en botella… Leche. El que entendió, entendió", escribía, acompañando su mensaje con emojis que daban a entender cierta sorna.

Blanco y en botella…leche😉😂😂 el que entendió… entendió😌🤣 https://t.co/yur14vZxyB — Gema aldon (@GemaAldon) August 25, 2022

Desde que su madre tuviera que cogerse una baja en televisión por su delicado estado de salud mental -propiciado por su mal momento personal y tener que lidiar con polémicas internas que son 'vox pópuli'-, Gema Aldón no se ha callado ni una, y ha salido a la palestra en varias ocasiones para defender a su madre de los descaros de su propia familia, especialmente Gloria Camila: "Estoy cansada de que se siente uno y el otro. Se acabó el hablar mal de mi madre. No te lo voy a permitir ni a ti, ni a nadie de tu familia porque todos tenéis por dónde callar", señaló Gema tajante en el 'Deluxe'.