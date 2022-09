Este pasado fin de semana han sido unos días bastante complicados para dos parejas en concreto. Tamara Falcó e Íñigo Onieva rompían su relación tras ver la marquesa unas imágenes inapropiadas de su prometido. Este lunes 26 de septiembre, conocíamos que la hija de Isabel Preysler habría pedido a Íñigo que recoja, cuanto antes, las pertenencias que tiene en la casa que compartían. Los protagonistas de la historia no han vuelto a pronunciarse, algo que sí lo ha hecho un tercer protagonista del fin de semana. La pareja formada por Risto Mejide y Laura Escanes nos sorprendían a todos este domingo anunciando su ruptura mediante las redes sociales.

No solo se han pronunciado por sus redes sociales, Risto Mejide le tocaba presentar su programa 'Todo es mentira' y sabía que este lunes iba a ser un día complicado. Nada más empezar el programa, en riguroso directo, el presentador reconocía que se siente muy identificado con Tamara Falcó por todo lo que están viviendo en estos momentos. La ruptura del presentador y la influencer ha hecho que las redes se inunden de burlas y memes, algo que no ha soportado el catalán.

Cuatro

Aunque siempre ha sabido pasar de esos comentarios hirientes, Risto Mejide ha visto que esta vez no es una ocasión de la que hacer oídos sordos. "Buenas tardes. No sabéis las ganas que tenía del programa de hoy, de verdad", comenzaba el presentador su programa. A continuación y tras haber recibido muchos malos comentarios por redes, ha querido lanzar un mensaje a la marquesa de Griñón, que también está de lo más afectada con su tema. "Bienvenidos a todos, especialmente a la otra persona con la que me identifico mucho en este momento, básicamente porque es mejor que no entre en las redes sociales durante los próximos 20 años. Tamara Falcó un beso desde aquí".