Boris Izaguirre habla de la ruptura de su amiga Tamara Falcó. El venezolano, buen amigo de la marquesa de Griñón y de su madre, Isabel Preysler ha querido dar su opinión tras el fin de la relación entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Ha sido en el programa 'Lazos de sangre' que estaba dedicado a Fabiola de Bélgica, la aristócrata española que se casó con el rey Balduino de Bélgica, donde el presentador ha comentado todo lo ocurrido con su buena amiga y cómo, después del vídeo en el que su prometido compartía besos con otra mujer y romper su compromiso, Tamara Falcó cumplió con un compromiso laboral y desveló cómo se sentía tras su separación y cerró las puertas a una posible reconciliación con Íñigo Onieva, declaraciones a las que el empresario he reaccionado asegurando que, aunque no se lo esperaba, entiende sus palabras porque está dolida y no pierde la esperanza de volver a ser pareja.

Boris Izaguirre ha querido destacar la valentía de su amiga Tamara Falcó a la hora de hablar, sin tapujos, sobre su ruptura. "Es un gesto importante, histórico para las mujeres... Durante mucho tiempo pareciera como que la víctima absoluta de la infidelidad fuera la mujer a la que se ha cometido la infidelidad. Es como si tuviera que guardar silencio, unas formas, no asumirlo, no enfrentarlo. En este caso ha habido un cambio importante", dijo sobre la marquesa de Griñón que incluso bromeó sobre que habría sido su madre quien podría haber filtrado los vídeos.



TVE

Boris Izaguirre destacó que Tamara Falcó no quiso hacer leña del árbol caído al hablar de su ex, Íñigo Onieva cuyo futuro está en el aire. "Ella evitó en todo momento y anunció que en el futuro nunca hablará mal de él, fue honra de las grandes alturas". El venezolano también quiso aclarar por qué en el 'Lazos de sangre' dedicado a Fabiola de Bélgica le había dedicado unos minutos a la marquesa de Griñón. "Creo que hemos querido tener este momento de hablar del fenómeno Tamara y de todo lo que ha significado estos días tan trepidantes porque forma parte de la familia de 'Lazos de sangre'. Nos concedió una maravillosa entrevista aquí y nos dio otra entrevista estupenda para hablar de su padre, el marqués de Griñón. Desde aquí, yo personalmente le quiero decir: 'Bravo, Tamara'. Porque cómo ha gestionado esta situación y cómo ha pasado de 'nos preocupamos por Tamara, qué pena Tamara' a 'celebramos a Tamara'. Y sobre todo la acompañamos en su frase: De aquí todo puede ir a mejor. ¡Bravo!" dijo antes de pedir un aplauso para su amiga.