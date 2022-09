Íñigo Onieva reacciona a las primeras palabras de Tamara Falcó tras su ruptura. La marquesa de Griñón acudió, en la tarde del pasado 28 de septiembre, a su primer acto público tras romper su relación con el empresario y anular su compromiso matrimonial solo tres días después de anunciar su boda. En la celebración del 8º aniversario de la promotora Kronos, que es la responsable de su nueva casa que está a punto de estrenar, Tamara Falcó desveló cómo se siente tras su separación y cerró las puertas a una posible reconciliación con Íñigo Onieva.

En su primera aparición pública tras descubrir los besos de Íñigo Onieva con otra mujer, Tamara Falcó explicó qué había hecho con su anillo de pedida y tuvo fuerzas para bromear sobre la persona que podría haber filtrado los vídeos del empresario con otra chica. "Creo que mi madre filtró los vídeos", bromeó.

Tras las palabras de Tamara Falcó sobre su ruptura, en 'El programa de Ana Rosa' han desvelado cuál ha sido la reacción de Íñigo Onieva a estas declaraciones. Ha sido Leticia Requejo la que ha desvelado que el empresario no habría visto la aparición de su ex en directo pero, a los pocos minutos ya estaría al tanto de todo lo que la marquesa de Griñón había dicho. Al parecer, se sorprendió por sus palabras porque no esperaba que rompiera el silencio a los pocos días de su ruptura pero también entendía su postura porque sabe lo dolida que su ex prometida está con toda la situación.

Sin embargo, parece que Íñigo Onieva, que se enfrenta a un futuro incierto tras su separación, no pierde la esperanza y, a pesar de las palabras de Tamara Falcó, cree que podría recuperar su relación con la marquesa de Griñón dentro de unos meses y él no estaría dispuesto a tirar la toalla. El empresario estaría muy afectado tras su separación y, según algunas informaciones, este mismo 28 de septiembre, estuvo a las 3.30 horas de la tarde en un restaurante del centro de Madrid donde se habría encontrado con Javier Ungría, ex de Elena Tablada, con el que habría estado charlando. Algunos testigos afirman que Onieva se desahogó con él, hacía gestos de lamento y gesticulaba sin parar. Sin embargo, Javier Ungría ha negado que haya estado en el restaurante con el empresario.