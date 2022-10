La supuesta relación entre Paloma Cuevas y Luis Miguel sigue dando de qué hablar. Si hace unos meses su posible romance copó portadas de todo el mundo. Desde este verano los que han sido amigos íntimos desde hace años están envueltos en rumores de una relación más allá de la amistad que podría haber estado durando desde que Paloma Cuevas y Enrique Ponce se separaron. Ahora el periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante señala que los dos amigos íntimos han dado un paso más allá y podrían haberse comprometido.

El Sol, como se le conoce internacionalmente al intérprete mexicano, podría estar disfrutando de una etapa muy dulce después de que su bioserie en Netflix le abriera puertas y además de confirmar que está preparando una nueva gira mundial para 2023 con la que volverá a los escenarios, después de un tiempo retirado, y también al altar.



Gtres

"Estoy en posibilidad de confirmarles que esta semana, hace un par de días, Luis Miguel entregó anillo de compromiso a Paloma Cuevas, a quien fue su comadre", así lo ha asegurado Gustavo Adolfo Infante en su programa 'De primera mano'. Esta sería la primera vez que el artista argentino se habría comprometido con una de sus parejas puesto que nunca ha pasado por el altar. A pesar de que sí se rumoreó que lo habría estado con Aracely Arámbula, nunca se llegó a ver el anillo de compromiso.

Aunque aún no se conocen detalles sí se sabría que se está preparando para el próximo año y que podría no ser solo una celebración sino dos: una en España y otra en México. No obstante, la pareja ni siquiera ha confirmado su relación aunque sí se les ha visto disfrutando de algún momento juntos este verano, algo poco extraño puesto que se trata de amigos íntimos.