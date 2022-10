El plató de 'Déjate querer' se ha roto con la desgarradora historia de Cristina, una joven de Madrid que ha acudido en busca de su padre después de que se fuera de su vida cuando ella solo tenía 5 años. Se ha criado con su madre adolescente, que tenía 15 años cuando la tuvo, y la familia de esta: "he vivido con mi abuela, mi madre y sus hermanos que la más pequeña tiene 4 años y es como una hermana para mi", confesaba.

Cristina únicamente conoce lo ocurrido por la versión de su madre, una versión según la cual su padre dijo que tras la separación de la pareja “o se llevaba a la niña o no volvía a verla nunca más”. "Quiero saber por qué mi padre desde los cinco años no ha estado en mi vida”, pedía Cristina puesto que a lo largo de los últimos años, él ha tenido dos oportunidades para retomar el contacto evitándolo las dos, por eso no la ha extrañado que no quisiera acudir al programa.

Telecinco

La historia ha afectado no solo al público del programa que se quedaba en silencio al conocer el desenlace, sino también a Toñi. Madre soltera, la presentadora andaluza se ha roto por completo al conocer los detalles de la vida de Cristina confesando que no era capaz de entender cómo podía no querer saber de su hija: "Pongamos que tu madre le puso las cosas muy difíciles, puede ser, no sabemos lo que pasó. Pero ahora eres una persona adulta buscándolo", decía sin entenderle.

Una incomprensión por la que ha aprovechado la ocasión para hacer una dolorosa confesión: “A mí me ha costado años de terapia aceptar que quien no te quiere no merece estar en tu vida”. Una reflexión que ha emocionado a la protagonista y se ha llevado el aplauso del público.