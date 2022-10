Fani Carbajo acaba de ver cómo la vida ha puesto todo en su sitio y ahora todos los 'haters' se tienen que tragar sus palabras, y es que hace un año ella salió en 'Sálvame' y en 'Viva la vida' desvelando una infidelidad de Íñigo Onieva a Tamara Falcó en una fiesta "con una modelo venezolana". Entonces nadie la creyó, recibió muchos mensajes de odio en redes sociales e incluso Tamara e Íñigo hicieron oídos sordos a sus declaraciones... menos una persona, la mismísima Isabel Preysler, y ahora la ex superviviente ha contado cómo ocurrió todo sin filtros en su canal de mtmad.



Sin duda, Fani puede estar tranquila, y es que por fin ha visto probada su teoría: que Íñigo era una persona infiel, pero que, además, lo llevaba siendo mucho tiempo. Fue en mayo de 2021 cuando reveló esa supuesta infidelidad, pero no pudo demostrarla con pruebas: "Yo tenía a Íñigo a un metro de distancia. ¿Qué hago? No podía ponerme a grabarlo y decir 'oye Íñigo, saluda'", se ha justificado. Aquello le costó recibir mucho odio, calificativos como "oportunista" o comentarios del tipo "se cree el ladrón que son todos de su condición", pero hubo alguien que sí la creyó por tener ya la mosca detrás de la oreja: la madre de Tamara, que se lo agradeció a través de una tercera persona: ni más ni menos que Carmen Lomana, con quien Fani tiene muy buena relación.

Mediaset

Además, Fani le ha mandado un "recadito" muy directo a Íñigo: "No vales como novio. Yo no soy la más indicada para decirlo, que sé que se me van a echar encima, pero encima va y dice que el vídeo es de 2019... yo por lo menos voy de cara y reconozco mis errores. Tío, ¡no mientas! A lo mejor si le hubieras dicho a Tamara la verdad te hubiera perdonado...", ha apuntado.

A pesar de que Fani ha aplaudido la entereza con la que Tamara ha llevado la ruptura, sí ha habido un gesto que le ha molestado: "Salió en 'Sálvame' agradeciendo la labor de investigación del programa porque decía que si no no se habría enterado... tía, me nombras en tu reality para mal, por lo menos ahora di algo como 'ya me advirtieron hace un año', aunque no digas mi nombre, pero al menos sé que va por mí", le ha reprochado a Tamara, ya que fue ella quien intentó ponerla en alerta.

Gtres

La ruptura de Tamara Falcó con Íñigo Onieva ha sido la noticia del mes y, probablemente, la del año tras la que se ha liado: 48 horas después de haberle pedido matrimonio, un reciente vídeo dejaba al descubierto una infidelidad de él a ella durante un festival en Estados Unidos, y toda la historia de amor desaparecía de un plumazo. Ella se mostró muy entera en su primera aparición pública, y aunque desde entonces ha tenido también tiempo para la polémica por sus fuertes palabras sobre la diversidad sexual y la familia tradicional, parece que, de momento, lleva con bastante estoicismo el haberse quedado sin novio delante de toda España.