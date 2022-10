Una separación nunca es fácil, pero al ser un personaje público la situación se complica, sino que se lo pregunten a Tamara Falcó e Iñigo Onieva o a Laura Escanes y Risto Mejide. Pero el fin de la relación de Anabel Pantoja y Omar Sánchez fue un gran 'shock' para la sociedad, tan solo cuatro meses después de su polémica boda, la pareja tomaba la decisión de poner punto y final a su matrimonio. Unos meses después ella entraba en 'Supervivientes', pero antes de poner rumbo a Honduras vivía una noche de pasión con su ya exmarido. Algo que Anabel quería mantener en la más estricta intimidad, pero que Omar revelaba en su vista a 'Sálvame Deluxe', además de muchas otras cosas.

Unas declaraciones que han dolido muchísimo a Anabel Pantoja. La sobrina de Isabel Pantoja acaba confesando el gran daño que le había provocado que su exmarido se haya sentado en un plató de televisión cuando él siempre ha defendido que no le gustaba "este mundillo": "Te miento si te digo que no me molestó, esas son cosas que forman parte de nuestra intimidad y que yo me hubiera guardado, yo era una persona libre y podía hacer lo que me diera la gana".

Eso sí, lo que más le ha dolido a Pantoja de Omar Sánchez fue el comentario que hizo de que él no se quería casar: "Dos no se casan si uno no quiere. Yo organicé la boda aunque estaba al 70% y yo quería luchar y sacar adelante nuestra relación. Al final se me ha puesto como la que manejaba y al final lo único que quería era protegerle".

Anabel deja claro que en ningún momento le dio esperanzas o dejó las puertas abiertas a una reconciliación con Omar. Lo único que le dijo es que "ojalá me de cuente en 'Supervivientes' que te echo de menos y que podamos volver". Pero en ningún momento le pide que le espere o él le dice que la va a esperar.

"Ahora es el terror de las nenas"

La colaboradora de 'Sálvame' no reconoce a la persona de la que se enamoró hace cuatro años en el chico que ahora ve en 'Pesadilla en El Paraíso' y para ella Omar Sánchez se ha convertido en una gran decepción.



"Yo cuando me fui hacia Honduras dejé aquí al negro, cuando regreso lo que encuentro es al terror de las nenas". Anabel no comprende que su exmarido, el que tantas veces le dijo que odiaba el mundo televisivo, ahora se dedique a ganar dinero a costa de vender su vida privada. "Veo que chicas vienen a hablar de él, lo traicionan. Yo le advertí de las chicas con las que ha estado", sentencia la joven.

Aunque Kiko Matamoros cuando ve que su compañera decir que siempre va a estar para Omar Sánchez cuando lo necesita, explota. "Omar tiene dos discursos él que te da a ti y el que hace a las espaldas".