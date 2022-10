Belén Esteban le da un consejo a Ana María Aldón tras el contundente mensaje de Ortega Cano. La de Paracuellos quiso comentar en 'Sálvame' las polémicas palabras del torero en su entrevista en 'El programa de Ana Rosa'. Además de asegurar que seguía enamorado de la diseñadora, el diestro le expresó su deseo de tener más hijos con unas palabras que se han hecho virales. "Todavía mi semen es de fuerza, vamos a por la niña" fue su mensaje que dejó sin palabras a la propia Ana Rosa Quintana y marca un nuevo episodio en la difícil relación de Ortega Cano y Ana María Aldón.

En 'Sálvame' han analizado al detalle la entrevista de Ortega Cano en la que, además de expresar su intención de emprender acciones legales contra Rocío Carrasco, ha hablado de su matrimonio con Ana María Aldón. "Yo cuando he ido a ver hoy a Ana Rosa le he dicho que me ha gustado mucho la entrevista porque creo que hoy viendo todo el mundo a Ortega Cano ha alucinado" fue la primera reacción de Belén Esteban a las palabras del torero. Además, ha revelado qué haría ella si fuera ella la esposa del diestro.

Telecinco

"Yo si fuera Ana María Aldón en cuanto mi marido llegara a casa le pondría la maleta en la calle, en la puerta" y explicó el por qué. "Tú ves que no hablas con tu mujer y en 'El programa de Ana Rosa' dices eso, por favor" comentó.

Otros colaboradores de 'Sálvame' también se han mostrado sorprendidos por las palabras de Ortega Cano. Kiko Jiménez, que fue novio de Gloria Camila quien acaba de confesar que sufrió un aborto durante su relación, era contundente. "Entre tanta corrida y semen de fuerza le recomendaría al matador hacer un 'Only fans', así dejaría de hacer el ridículo que hace en televisión últimamente" afirmó mientras que Laura Fa aseguraba que, en lo único que era maestro en los últimos tiempos era en "dar vergüenza".