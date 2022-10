Por si la familia Ortega Cano tenía pocos frentes abiertos entre el cuestionable comportamiento de Gloria Camila en 'Pesadilla en el paraíso' o el drama matrimonial de José y Ana María Aldón, ahora les ha salido una nueva polémica a la que deben hacer frente: las fuertes declaraciones de la cordobesa Patricia Donoso, una ex amiga muy especial del torero que ha puesto al clan, una vez más, patas arriba. Y entre algunas de su pullas se encontraba la mala relación de Ortega con presentadores de la talla de Jorge Javier Vázquez ("Porque no le gustan los maricones", desveló ella) o Joaquín Prat. ¿Pero es todo eso verdad? Dale al 'play' al vídeo superior y descúbrelo.

Ha sido el propio matador el que ha querido salir al paso de estas declaraciones mientras iba de la mano de su hija para dirigirse a la casa de ésta tras haber planeado una quedada con algunas amistades, y allí, preguntado por los reporteros que le esperaban a la entrada, ha decidido desmentir a Donoso y revelar que "no tiene ninguna lógica".

Ortega, además, ha querido contar que desde hace muchos años mantiene una gran amistad con el padre de Joaquín -Joaquín Prat padre-, y ha visto crecer profesionalmente al presentador, por lo que las palabras de Patricia serían completamente infundadas.

La cordobesa, afincada en Miami, quiso dejar claro que su relación con el torero no ha sido mientras ha estado casado, sino mucho antes: "Nosotros tuvimos una relación pero sin sexo. Lo contó Lydia hace ya diez años", recordó en una de sus conexiones con 'Sálvame', donde también confesaba que se llegó a besar en José Ortega Cano en una feria cuando él ya estaba conviviendo con Ana María Aldón. De hecho, según aseguraba la abogada, "creo que estaba embarazada", lo que ubicaría todo en 2013, cinco años antes de la boda. La cordobesa, que se enteró de casualidad de esto, puso punto y final en ese momento, además de asegurar que "no llegamos a más porque le vi soso, muy grotesca la situación", y es que, al conocerle, confesó que "como amigo es un buen amigo, pero como pareja no le tendría jamás".