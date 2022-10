Hace unos días, la colaboradora de 'Sálvame' confesaba la ruptura de su matrimonio con Eduardo Primo, padre de sus tres hijos. "Estoy en trámites. Es una situación muy difícil... No pienso en sí volveremos, es una decisión que hemos tomados los dos. Estábamos jugando al juego de la cuerda y cada una quería hacer distintas cosas y discutías", decía la colaboradora y aseguraba que "necesito encontrarme a mí misma. Siempre era mujer, mamá, trabajar y Carmen no estaba", decía entre lágrimas.

Tras confirmar su separación, Carmen Alcayde desveló que, por decisión propia, había sido ella la que había abandonado la vivienda familiar, "Es su casa, es su vida... A mí no me apetece echarle de su casa" cuenta, y decidió alquilar un piso durante cuya búsqueda contó con la ayuda de su ex. "Tiene habitaciones para los niños y fue de mutuo acuerdo, me fui para no fastidiarle a él la vida y su casa", explicó. Ahora, la colaboradora de 'Sálvame' se ha puesto manos a la obra para decorar su nuevo hogar.

@alcayde_carmen Instagram

Carmen Alcayde, acompañada por su madre, visitó una tienda especializada en decoración 'low cost' para decorar su nueva vivienda y, a través de sus Stories, mostró algunas de sus compras. "He comprado unas cositas para mi nueva casa", decía mientras bromeaba sobre cómo iba a colocar todos sus nuevos enseres en su coche que no es muy grande. Entre sus adquisiciones se ponía ver sillas de maderas, nórdicos para las camas, botes de cristal para la cocina, jaboneras y diferentes elementos de menaje para el hogar. La presentadora y su progenitora consiguieron colocar todas sus compras en el vehículo y se las pudieron llevar a la nueva casa de Carmen.