Marta Lozano tiene todas las cualidades personales y profesionales que se necesitan para gustar a más de un millón de admiradores que le siguen en Instagram. Dulce, con las ideas claras y una personalidad propia, es hoy por hoy una de las influencers más exitosas del panorama nacional. De ahí que su boda el pasado verano con el odontólogo Lorenzo Remohi, en Jávea, se convirtiera en un acontecimiento social, donde demostró sus dotes de buena anfitriona, ya que a cada uno de sus invitados les dejó en la mesa una carta personalizada.

Solidaria como es, no ha dudado en cortarse su larga melena, era una de sus señas de identidad, para sumarse a una buena causa propiciada por Llongueras: ha donado su pelo al Proyecto Social Peluca solidaria, destinado a mujeres que no tienen medios económicos para comprarse una, además de diseñar un pañuelo cuyos beneficios irán destinados a la Fundación GEICAM, Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama.

Lo mejor de todo es que Marta ni siquiera sabía que podía ayudar así a mujeres con cáncer, y en cuanto se lo propusieron dijo que sí, aunque le costó lo suyo: "Es una buena causa a la que pido que se unan aquellas personas que se sientan solidarias con ellas. A mí me gustaría que se unieran más influencers a este tipo de campañas, porque somos un canal que puede dar visibilidad a problemas de la sociedad", se ha sincerado Marta con Rosa Villacastín en el último número de Diez Minutos. No esconde que 'le costó acostumbrarse', pero ahora está encantada: "En mi caso, cortarme 30 centímetros era un cambio radical porque toda la vida lo he llevado largo hasta la cintura, pero pensé: si es para dar visibilidad a este problema, lo hago".

Así de solidaria se ha mostrado la influencer, que no esconde que este tipo de cosas son las que dan sentido a su trabajo, una profesión tan dura como agradecida, porque aunque desde fuera pueda parecer 'un chollo', no lo es tanto: "Es uno de los trabajos más criticados, pero yo soy influencer y a mucha honra. La capacidad de estar 24 horas disponible no es fácil. Y si lo es, ¿por qué no lo hacen quienes nos critican? [...] Tienes que estar fuerte mentalmente para saber compaginarlo todo", ha sentenciado.

"Tener hijos es uno de mis sueños"

Reconoce que hay veces que le cuesta mucho separar lo profesional de lo personal porque "en Instagram no hay fines de semana", pero tanta exposición termina pasando factura: "A nadie le gusta que le insulten, pero después de ocho años dedicándome a esto, puedes tomarte esas cosas de una manera o de otra, porque al final es como tú ves la vida. Y si una persona te dice algo feo, debes darle la importancia que tiene. Me preocuparía más si fuera mi madre o mi hermana quienes me dijeran que he hecho algo mal, porque me conocen. Por la misma foto me han llegado a decir que estoy delgada y que estoy gorda. Evidentemente hay cosas que te afectan, pero no te tienen que condicionar en tu día a día", ha contado.

Feminista declarada ("Claro que sí: yo creo en la mujer empoderada, en la mujer fuerte que puede compaginar su trabajo y su vida familiar", ha afirmado), Marta tampoco esconde que es una mujer todoterreno y una de las influencers con mejor ojo para los negocios, que no para de crear contenido en las redes, pero también con su marca de belleza y sus próximos proyectos, por si lo de las redes algún día falla, aunque lo duda por una sencilla razón: "Saqué Glowfilter, mi marca de belleza, junto con mi marido, que es un gran emprendedor además de odontólogo. Tengo otros proyectos por si el día de mañana se acabara todo esto, (aunque) no creo que se acabe Instagram porque es una rueda imparable. A mí me siguen jóvenes que también van cumpliendo años, es por lo que creo que es una rueda que no va a parar", ha vaticinado, además de anunciar que también quiere aventurarse en la maternidad: "Es uno de mis sueños", se ha sincerado.



Su foto favorita

"Me gusta esta foto porque estoy con Daniela, la hija de mi hermano, con la que he descubierto lo que se debe sentir al tener hijos"

