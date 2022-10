Repasamos la evolución física de Blanca Suárez. La actriz está de celebración porque este 21 de octubre cumple 34 años y lo hace enamorada y a tope de trabajo. La intérprete continúa con su relación con Javier Rey y, en el terreno laboral, estrena la película 'El cuarto pasajero' donde vuelve a trabajar con Álex de la Iglesia y compagina su trabajo como actriz con campañas de moda y belleza. Además, Blanca Suárez se ha convertido en todo un icono de estilo y sus looks arrasan en todas sus apariciones públicas ya que luce, como nadie, las nuevas tendencias pero siempre adaptadas a su estilo.

En el vídeo de la parte superior, repasamos la evolución física de Blanca Suárez y te contamos los secretos de sus rutinas fitness. La actriz se hizo muy popular gracias a la serie 'El Internado' que Antena 3 comenzó a emitir en 2007 y, desde entonces, la intérprete se ha convertido en una imprescindible del cine y la televisión nacional. Además, protagoniza campañas de publicidad de firmas de moda y belleza en las que luce su belleza al natural como las que hemos visto luciendo moda de otoño o los bikinis más hot.

Gracias a sus rutinas de ejercicio, buenos hábitos y una alimentación sana, Blanca Suárez ha logrado potenciar sus músculos. La novia de Javier Rey es amante del deporte y practica surf, boxeo, esquí, disciplinas que le ayudan a conectar cuerpo y mente. La actriz ha confesado que no sigue ninguna dieta en particular pero si que intenta llevar una vida saludable y una dieta sana que le ayuda en su día a día y en su profesión. La intérprete lleva una rutina fitness que repasamos en el vídeo de la parte superior.