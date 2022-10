Irene Rosales no suele ser una persona que se meta en jardines, especialmente cuando de la familia de su marido, Kiko Rivera, se trata, pero este martes la modelo no podía más, y ha terminado estallando en sus redes sociales. El tema de las visitas a Kiko en el hospital tras sufrir su ictus ha traído cola, y era Isa Pantoja la que, horas antes de recibir su hermano el alta, explicaba en 'El programa de Ana Rosa' que le aconsejaron no ir: "No entiendo por qué se nos dice que mejor no ir a verle porque se altera, pero allí no paran de ir amigos a hacerse fotos".



Un comentario que apuntaba directamente a su cuñada como una pulla muy directa, y que podría no haber sentado nada bien a Irene Rosales, que ya en la tranquilidad de su casa, y con Kiko recuperándose, parece que ha hecho un barrido de todo lo que se ha dicho de ellos en los últimos días... y no le han debido de parecer bien algunas cosas, porque ha acabado explotando en Instagram con un contundente mensaje, enfadada por "tantas mentiras":

Era el propio Kiko el que salía primero a defenderse: "Todavía me funciona la cabeza para tomar decisiones, no inventen ni hagan daño después de una situación tan delicada [...]. Manda narices que tenga yo que estar dando explicaciones de quién entra o no entra en mi casa. Mi madre no va a venir, y mi hermana muchísimo menos, así que déjenme recuperarme".

Por lo general, como decíamos, Irene suele pasar de polémicas, aunque el DJ es de meterse en los charcos hasta las rodillas. Por eso, incluso antes de salir del hospital, ya estaba lanzando mensajes a través de las redes sociales, y una vez que recibió el alta se mostró guerrero con su madre y su hermana, a las que dejó claro que por mucho que estuvieran preocupadas por él, no quería verlas ni en pintura en su casa. Sin embargo, la propia Irene confesaba que Isabel Pantoja incluso habría hecho videollamadas a su hijo, ya que por las restricciones anti-covid que quedan en los centros sanitarios, sólo una persona podía estar con Kiko, Irene, a la que agradeció su apoyo incondicional. Isa, por su parte, ha decidido poner tierra de por medio y marcharse bien lejos para desconectar con un viaje a Tailandia al que le acompañan su hijo y su chico, Asraf Beno.