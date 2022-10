Paula Echevarría está en su mejor momento. No lo decimos nosotros lo afirma ella cuando se lo preguntamos. "Tengo claro que solo se vive una vez y tienes que vivir la vida que tú quieras", nos ha contado durante la presentación de la gama de dispositivos Samsung (Galaxy ZFlip 4, Galaxy S22 y A53) con un diseño solidario exclusivo para recaudar fondos para la Federación Española del Cáncer de Mama. Una inciativa con la que Samsung dona 100.000 € para la investigación de esta enfermedad. Hablamos con la actriz sobre esta iniciativa solidaria, la tecnología y sus usos -como para ligar-, hijos y sus nuevos proyectos profesionales.



Cuéntamos un poco sobre esta iniciativa solidaria.

Quien se compre el movil, dentro del pack viene un talón que destaca que ya han donado 200 €, por terminal, a la investigacion del cáncer de mama. Como dice Ana Obregón hay una pandemia silenciosa y se necesita investigacion. Todos, como sociedad, debemos seguir apoyando y dando visibilidad al cáncer de Mama, no solo en este mes de octubre, sino siempre que tengamos ocasión. Y si una compañía con la que he colaborado durante tanto tiempo presenta un pack tan especial no puedo dejar de acompañarlos y apoyarlos.

Paula Echevarría con un conjunto negro de la firma Mío y con unos originales zaptos blancos, con el símbolo de la paz y la palabra ’Love’ (amor), de Magrit, una edición limitada que sacó la venta la firma para recaudar fondos cuando comenzó la guerra de Ucrania. Gtres

Eres una 'it-girl', una 'smart girl', ¿Cómo lo llevas con tu hija Daniella? ¿Te da miedo?

La tecnología es una pasada pero es un arma de destrucción masiva. Lo que tienes que tener es cabeza para usarla. Saber dónde no puedes meterte, qué cosas no puedes hacer... como en la vida, tienes que tener cabeza. Hasta este año, yo todas las noches le cogía el móvil y la tenía muy controlada. Ahora creo que ha llegado el momento de darle un voto de confianza. Daniella es muy lista, tiene cabeza y tiene mucha personalidad y eso es bueno para ella. Yo, por ejemplo, he empezado a beber vino a los 40 porque me ha dado la gana no porque la gente me dijera que bebiese. No me he dejado llevar por la presión social y creo que Dani, lo que haga será porque ella quiera.

¿Qué es lo que más miedo te da de la adolescencia?

Me da miedo todo. No tanto por ella como por lo que puede encontrarse por ahí. Mi madre me dice a mí, con 45 años, "escríbeme cuando llegues a casa". Y eso te queda de por vida con los hijos.

¿Te da miedo que te presente su primer novio?

No, al contrario. Si encuentra un buen chico, tranquilo, todo fenomenal.

Gtres

Hablando de novios... ¿tú has ligado a través de las redes sociales?

En la vida. Ni de coña. Yo que llevaba 15 en pareja y cuando me separé, de repente, veía unos nuevos métodos para ligar, pero yo... ni de coña. En Tinder, no. No me veo ahí.

¿Ya sabe Daniella que quieres ser de mayor?

Acaba de cumplir 14 años, está en 3º de la ESO... No sabe, pero si te digo que es muy buena hablando inglés, lengua, alemán. Los idiomas se le dan muy bien.

¿Tiene vena artística?

Es muy personaja pero no le gusta tar en el disparadero .

¿Y el pequeño Miki, qué tal?

Muy bien también. Ve las repeticiones de 'Got Talent' a mi lado y me dice 'mami'.

Esta segunda maternidad, ¿la estás viviendo muy diferente?

Es diferente. Dani era niña, Miki niño. Con ella tenía 31 años, mi carrera estaba en otro punto, quería reengancharme pronto... Ahora hacer algo de rodaje estoy más reticente a volver, aunque lo echo de menos, mucho. Tengo claro que solo se vive una vez y tienes que vivir la vida que tú quieras.

Gtres

¿Tienes algún proyecto a la vista?

En enero hay una cosa que pinta bien, una serie. Pero aún no he leído guiones ni nada. Este es en Madrid y ahora necesito ver el personaje. Estoy esperando. Quiero hacer lo que me guste, lo que me apetece. Aunque no paro con la colección de Space Flamingo, la de gafas de sol, la de verano para Primark... Intento hacer todo a las horas en la que los niños están en el colegio porque quiero pasar tiempo que puedo con ellos. No te necesita un bebé más que una adolescente.

¿Vives uno de tus mejores momentos?

Sí, vivo para lo que me hace feliz.

¿Tendrías otro hijo?

Ni de coña. Epero que dejéis de preguntarme eso cuando me llegue la menopausia.



¿Qué tal está Miguel?

Bien, muy contento, viajando los fines de semana con la liga (es comentarista) pero es lo que a él le gusta y ejerciendo de papá también los 24/7.