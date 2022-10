Paula Echevarría es una referente de la elegancia en todos los eventos a los que acude. Ya sea una promoción, una cena de gala, una escapada romántica o una salida familiar, Paula Echevarría siempre tiene el estilismo perfecto para cada momento destacando por un estilo sobrio, elegante y en muchas ocasiones rompedor. Así nos lo ha demostrado a lo largo de los años con su paso por las alfombras rojas donde nunca ha faltado en las listas de mejor vestidas, destacando con sus looks en todas las presentaciones.

Así que si quieres emular a Paula Echevarría y copiar su estilo, aquí te damos las claves de los 'must' de su armario en los que la actriz se apoya en cada una de sus salidas. Te damos un repaso de lo que no puede faltar en tu outfit si quieres copiarla. ¡En el vídeo te dejamos todos los detalles! ¡Dale al play!

Su Instagram también es todo un escaparate de su estilo. La actriz cuenta con un gran número de prendas de estilo boho que combina con todo tipo de zapatos y complementos incluso de moda campestre, creando un estilo diferente y único. Algo que también consigue con los vestidos camiseros largos que también complementa con todo tipo de zapatos siendo uno de sus looks favoritos para la primavera y el verano.

Los vestidos de gala son siempre el gran acierto de Paula Echevarría, que sabe siempre cuál elegir en cada ocasión combinando la elegancia en largo con los vestidos de largo asimétrico y todo tipo de escotes. Vestidos elegantes de princesa, de plumas, o incluso apostando por los monos ajustados con diferentes colores y estampados, otro de los elementos que no pueden faltar en su armario y que incluso combina con sobrefaldas.

Para escapadas románticas con su chico, Miguel Torres, los largos y escotes asimétricos son prácticamente obligación y es que tiene todo tipo de looks con este requisito. Además, los vaqueros desgastados o rotos con elegantes tops y tacones son obligados para las salidas más informales, apostando también por los vestidos con zapatillas. Conoce más claves de su estilo en el vídeo. ¡Dale al play!