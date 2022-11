María Patiño disfruta de una escapada a Fuerteventura para preparar su nueva casa. Como podrás ver en el nuevo número de DIEZ MINUTOS que ya está en tu kiosco con FOTOS EXCLUSIVAS, La colaboradora de 'Sálvame' y su marido, Ricardo Rodríguez, viajan, siempre que pueden a su paraíso canario, donde la presentadora se ha comprado una enorme casa en el que piensa envejecer. Dicen que a la periodista, que tiene el vestido de estampado animal que querrás copiar, le ha costado 680.000 euros y ahora le está haciendo algunos arreglos para ponerla a su gusto. El inmueble tiene 229 metros cuadrados y está distribuido en dos plantas, con tres dormitorios, dos baños y una zona exterior con barbacoa adornada con grandes palmeras. Además, está situada en un sitio inmejorable: muy cerca de la playa y del casco viejo de la pintoresca localidad de Corralejo.

María Patiño, aprovechando que tenía unos días libres, se ha escapado a Fuerteventura con su marido donde ha presumido de figura con un bikini bicolor, en rojo y negro, uniéndose a las famosas que han presumido de bikini o bañador. La presentadora de 'Socialité' aprovechó el día de playa para practicar paddle surf y lo hizo acompañada por su marido, con el que lleva 17 años de relación y con el que celebró su tercer aniversario de boda el pasado 15 de agosto, y por su perro Beige del que no se separa ni para ir de vacaciones.

Agencias

María Patiño lleva una vida sana y hace mucho deporte. Además, es súper coqueta y también se ha hecho sus retoques estéticos, que, a juzgar por estas imágenes en las que se la ve estupenda, le han quedado de maravilla. En febrero de este año se reafirmó los glúteos y, aunque lo pasó un poco mal por que estuvo varias semanas que apenas podía sentarse, ahora está feliz con el resultado. El año pasado también se hizo una abdominoplastia y un lifting en las rodillas. Por si esto fuera poco, la colaboradora de 'Sálvame' también se reafirmó el pecho y se puso una talla más como otras famosas que se han retocado el pecho. En nuestro número de papel que ya está en el kiosco podrás ver más FOTOS EXCLUSIVAS de la escapada de María Patiño a Fuerteventura.

Agencias

El cuerpazo de María Patiño, que no se separó de su mascota ni para hacer paddle surf, no ha pasado desapercibido para sus compañeras de programa. De hecho, muchas de ellas, no se han cortado en comentarlo en las redes sociales de María, donde ella ha colgado más de una imagen en bañador, presumiendo de 'body currado'. "Madre mía, te veo en Cibeles", le comentaba Belén Esteban. "Mare de deu", decía su sustituta en 'Socialité', Nuria Marín. "Jod… capulla. Vaya cuerpazo y vaya foto bonita", escribía Terelu Campos. Y es que con todas ellas, a pesar de que muchas veces se pelea en el plató de 'Sálvame', se lleva de maravilla. Tanto es así, que las considera sus amigas, sobre todo a Belén y a Terelu con las que en más de una ocasión se ha ido de fiesta los fines de semana.