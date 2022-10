Gloria Camila está alejada del foco mediático por decisión propia. La joven se ha visto superada por todas las polémicas que rodean a su familia por lo que ha decidido, no solo continuar con la terapia a la que ha acudido de la mano de su padre, José Ortega Cano, sino también poner tierra de por medio y tomarse unas vacaciones.

Nada más salir del reality de Pesadilla en el paraíso, Gloria era consciente del estado de nervios en el que se encontraba su padre, quien estaba a días de confirmar que finalmente comenzarían los trámites de divorcio con Ana María Aldón; así como las últimas declaraciones de Rocío Carrasco en su docuserie acerca del ex torero, y los rumores sobre un acercamiento de su madre biológica al círculo mediático más de una década después por posibles errores en la adopción. Un cocktail que la obligaba a tomarse unos días de relax con su novio después de cumplir con algunos compromisos publicitarios que ya tenía firmados.

Instagram

La pareja ha realizado una escapada al mar junto a otra pareja amiga, y aunque no han dejado ver dónde se encuentran sí que han publicado multitud de imágenes y vídeos junto a un faro y un acantilado con la etiqueta "paz mental". Y es que ahora mismo Gloria Camila necesita arroparse de los suyos puesto que su vida "necesita cambios", como ella misma aseguraba recientemente en un comunicado en el que confesaba que tenía que alejarse para reflexionar sobre todo lo ocurrido.

"Después de haber intentado todo lo posible para que no me afectara ni mental ni emocionalmente y poder llegara separar lo que es mi vida pública con mi vida personal, hoy vengo a deciros que necesito un respiro, dejando mi salud mental y emocional en manos de profesionales, y así continuando mi tratamiento psicológico y esta vez bajo medicación, alejada por un tiempo del foco mediático", escribía, "me centraré de lleno en mi vida personal haciendo lo que más me gusta, seguiré subiendo fotos, compartiendo un pedacito de mi vida con todos vosotros e iniciando proyectos que tengo en mente, y así hasta que vuelva a ser yo al 100%". Una decisión aplaudida por todos.