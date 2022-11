Desde que el fin de su relación con Ana María Aldón saliera a la luz, José Ortega Cano está viviendo una situación que le supera. Los rumores, las especulaciones y las críticas están haciendo mella en el torero, y ahora que se ha conocido la noticia de que la pareja ha decidido optar por divorciarse, tampoco ha ido la cosa a mejor. De hecho, este martes, festivo en España, Ana María se sentaba en el programa 'Fiesta' para dar algunos detalles y hablar de su futura maternidad soltera, pero una parte de la escaleta del programa le hacía enfurecer y llamar en pleno directo a una de las colaboradoras presentes: Beatriz Cortázar.



Los rumores de los últimos días sobre su sexualidad, sobre si se ha dejado ver o no por el barrio madrileño de Chueca o su supuesto "odio a los maricones", como confesó Patricia Donoso en 'Sálvame' hace unas semanas, además de algunos comentarios vertidos a raíz de la emisión de 'En el nombre de Rocío', han hecho enfurecer al diestro, y así lo comunicaba Cortázar tras su llamada en directo: "Está muy enfadado… lo he encontrado realmente enfadado, todos los días tiene un motivo", revelaba ella tras colgar la llamada.

"Me dice que él respeta a todo el mundo, sea la sexualidad que quiere tener cada uno, pero que a él lo que no es, no es. Está harto", añadía la colaboradora. "Estaba muy nervioso… dice que siempre es un ataque contra él. Dice: 'es que me quiero ir ya de este país, es que no puedo más'. Me he encontrado un hombre muy harto, muy desesperado, muy cansado… porque cuando no es un frente, es otro, ya no puede más", apuntaba también Beatriz, dejando a todos alucinados ante las declaraciones de que quiere irse de España. ¿Sería capaz de dejarlo todo atrás? ¿Es una forma de hablar... o realmente tiene en mente marcharse a otro lugar?