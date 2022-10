Parece que José Ortega Cano es noticia en todos lados. Hace una semana, el torero se "colaba" en 'El Hormiguero' por la famosa frase que ya ha pasado a la historia."Mi semen todavía es de fuerza, ¡vamos a por la niña!" que pronunció en su entrevista con Ana Rosa Quintana, aparecía 'por sorpresa' en el plató de Antena 3. No es la primera vez que unas palabras del torero hacen 'historia'. ¿Quién no recuerda su "estamos tan agustito"? Fue hace 26 años en la boda de Rocío Carrasco y Antonio David Flores cuando Ortega Cano, bastante animado, subió al escenario a cantar ante el enfado de su mujer, Rocío Jurado.

Pues son tantos los buenos momentos que da el torero que en 'El Hormiguero' ha vuelto a salir su nombre. Los invitados de este pasado lunes eran Blanca Suárez y Rubén Cortada. A parte de hablar de los ligues de los actores, Pablo Motos alababa la belleza de su invitado: "Es muy injusto. Rubén, tú no sabes lo injusto que es el mundo de los guapos y de los feos. Tú siempre eres guapo", le comentaba. Tras este piropo al actor venía la pulla a Ortega Cano.

El Hormiguero

"Imagina que mañana te levantas con la cara de Ortega Cano. Un añito para que sepas lo injusto que es el tema de los guapos y los feos. Para que veas que la vida no es tan fácil como crees", le soltaba el presentador a Rubén Cortada. El comentario no ha pasado desapercibido para nadie y las redes no comentaban otra cosa.