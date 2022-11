Un gran bombazo tenía guardado Gerard Piqué y este jueves 3 de noviembre lo anunciaba por sus redes sociales. El futbolista anunciaba, a través de un vídeo difundido, que el próximo sábado disputará su último partido con el Barcelona en el Camp Nou. A sus 35 años y después de 615 partidos con la camiseta azulgrana, el central asegura que ha llegado el momento de decir adiós y, por tanto, no se plantea jugar en ningún equipo más. El vídeo que colgaba en su Instagram era un fragmento muy emotivo, en dónde se podía verle de pequeñito siempre ligado al fútbol. Ha sido desde siempre su gran pasión pero ahora quiere disfrutarla desde otra perspectiva.

A pesar de que tenía contrato firmado hasta 2024, el ex de Shakira ha preferido abandonar el fútbol después de un inicio de temporada en que ha sido relegado a la suplencia y ha recibido incluso algunos pitos de la hinchada del Camp Nou. Está siendo una etapa complicada para el catalán desde que pudimos conocer su separación con la cantante. Aunque Shakira y Piqué sigue reuniéndose con sus abogados para tratar de la mejor manera el tema de las custodia de sus hijos, el catalán ya no se esconde de haber recuperado la ilusión con una nueva pareja. Han pasado dos meses desde que saliesen a la luz las primeras imágenes de Gerard Piqué y Clara Chia disfrutando del concierto de Dani Martin en la Cerdanya, y desde entonces presumen de amor por las calles. ¿Habrá sido esta nueva vida uno de los motivos de su retirada?

"Culers, soy Gerard. Hace semanas, meses que mucha gente habla de mí. Hasta ahora no he dicho nada, pero ahora seré yo el que os hable de mí", comenzaba así el vídeo en dónde se podía ver la ilusión que tenía desde pequeño. Ya que ha cumplido su sueño, el catalán quiere centrarse en otros aspectos de su vida.