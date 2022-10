Shakira no está atravesando su mejor momento. La cantante está en medio de las negociaciones del divorcio con su ya ex, Gerard Piqué, y gestionando sus problemas con Hacienda por los que podría ir a juicio en los próximos meses. Además, su padre, William Mebarak, ha vuelto a tener problemas de salud que le han llevado a estar ingresado en la clínica Teknon-Quirón de Barcelona desde hace una semana, y es que continúa con las consecuencias de una aparatosa caída que, a sus 91 años, le está generando múltiples problemas y que le ha llevado a ser operado en varias ocasiones. "Los detalles sobre su estado de salud son de carácter reservado, por lo que la familia pide respeto en estos momentos a la espera de ver su evolución", aseguraba la familia en un comunicado donde confirmaba que el progenitor de la cantante se encuentra en manos de los médicos de la clínica. Ahora, todos los familiares se encuentran volcados en William Mebarak, quien ha recibido multitud de visitas, incluida la de su ex yerno.

Gtres

A las puertas de la clínica de Barcelona, la madre de Shakira, apoyada en un bastón, ha confirmado a Europa Press que Gerard Piqué estuvo en la clínica y visitó a su ex suegro, y es que, según asegura la mujer, "seguimos siendo familia", puesto que se trata del padre de sus nietos. El catalán ha demostrado así que, a pesar de que se encuentra inmerso en las negociaciones con Shakira, sí está preocupado por el estado de William Mebarak con quien ha tenido una gran relación durante los 12 años en los que ha estado con Shakira. Un tiempo en el que las familias se han integrado rápidamente en la vida de la pareja.