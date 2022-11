La colaboradora de 'Y ahora Sonsoles' viajó a Sevilla para acudir a la entrega de premios 'Favoritos 2022' de la revista Sevilla Magazine donde fue una de las galardonadas junto a otros rostros conocidos como María del Monte que hizo su primera aparición pública tras su boda o Marisa Jara. La escritora, muy guapa con un vestido rosa de Vera Wang Bride y joyas de Swarovski, estaba emocionada porque era la primera que recogía un premio. "Yo nunca he recibido un premio. Eso lo hace la gente importante y me voy a sentir importante. Me encanta Sevilla porque tiene un encanto muy especial. Además, me permite juntarme con estos compañeros tan espectaculares".

Tamara Gorro, que aprovechó su estancia en la capital hispalense para firmar su último libro 'Cuando el corazón llora' y compartir tiempo con su familia virtual como ella llama a sus seguidores en redes sociales, habló maravillas de María del Monte. "Hacemos un dúo maravilloso y los buenos momentos que son poquitos hay que aprovecharlos. Ella es encantadora. Es una tía estupenda, una mujer maravillosa con la que te ríes y me encanta verla feliz", comentó. En el vídeo de la parte superior, desvela cómo lleva su proceso de recuperación de su depresión y qué papel está jugando su nuevo trabajo como colaboradora en 'Y ahora Sonsoles' con Sonsoles Ónega . ¡Dale al play y descubre sus palabras!

Gtres

"Ya sabéis que yo no miento, hoy estaba fatal por la mañana, me encontraba nerviosa porque esto viene y va y me he dicho no me fastidies Tamara que hoy te dan un premio y he conseguido relajarme y vivir este momento. También estoy contenta a nivel profesional porque con el programa de 'Y ahora Sonsoles' es volver a la televisión y mis compañeros me están ayudando mucho y Sonsoles me está ayudando un montón también", comentó. Además de hablar de su trabajo en Antena 3 y sus compañeros, Tamara Gorro también habló de su marido, Ezequiel Garay, con el que se reconcilió el pasado junio tras unos meses separados, y su familia que siempre está a su lado. "Mi familia también me ayuda, ahí los tenemos a todos, disfrazándonos, liándola, los niños, para arriba, para abajo", dijo.