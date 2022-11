María del Monte reaparece tras su boda con Inmaculada Casal. El pasado 2 de noviembre, la cantante acudió a la entrega de premios 'Favoritos 2022' de la revista Sevilla Magazine que tuvo lugar en la capital hispalense. La artista era una de las galardonadas junto a otros reconocidos rostros populares como Tamara Gorro o Marisa Jara. Era el primer acto público de María del Monte tras su enlace y la cantante irradiaba felicidad hablando del gran momento personal que atraviesa aunque sin entrar en muchos detalles. "Estoy muy bien, estoy genial. Gracias a Dios, los tiempos han cambiado para bien y poco a poco y afortunadamente conseguí salir de un lugar donde no llegué a entrar. Me encuentro muy bien" aseguraba después de unos meses moviditos porque, el pasado junio, la cantante habló por primera vez de su orientación sexual y presentó públicamente a Inmaculada Casal, la mujer que ocupa su corazón desde hace 23 años.

María del Monte está feliz y enamorada pero, como ha hecho todos estos años, prefiere mantener silencio sobre su relación y su boda. "Ya sabes que no te voy a contestar… A ver, yo di un pregón y soy consciente de lo que hice. Me salió del corazón hacerlo, pero hasta ahí. Mi vida quiero que siga siendo mía y ya está. Tanta normalidad de la que se habla, pues vamos a ser normales y a darle normalidad a todo. Después de 23 años, ya te diré y contaré. Me llama mucho la atención, porque no nos hemos escondido nunca. Todas las fotos que tenéis es porque hemos ido a los mismos sitios. No hay que darle más importancia a las cosas. En estos momentos de mi vida, lo único que he aprendido es que el día que se va, ya no vuelve y hay que actuar con más bondad de la que podamos y de la que tengamos, porque eso es lo que te hace dormir bien por las noches. Y yo quiero seguir durmiendo bien", aseguró.

Gtres

María del Monte no quiso hablar sobre la salud de Kiko Rivera tras sufrir un ictus. Fue Isa Pantoja la que desveló que la cantante se había puesto en contacto con ella cuando el DJ ingresó en el hospital pero la cantante no ha querido revelar si ha hablado con el hijo de Isabel Pantoja. "Las cosas que tengo que hacer a nivel personal, las hago a nivel personal pero no por nada porque soy una persona normal como todo el mundo. Y hago mis cosas normales como cualquiera pero de eso por aquí, nada", dijo.