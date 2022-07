Tamara Gorro y Ezequiel Garay están trabajando para recuperar su relación. Después de que a principios de año nos sorprendieran con el anuncio de su ruptura, de la que hasta Ezequiel quiso hablar, ahora, con el paso del tiempo, parece que las cosas vuelven a su cauce: a ella le ha sido diagnosticada una depresión de la que está consiguiendo salir con psicólogos y tratamientos, y ahora, tras anunciar que se reconciliaban el pasado junio, han decidido sellar esa vuelta con un viaje de lujo a las Islas Pitiusas.

Los tortolitos, que no fueron solos a este viaje, no han tenido problema en demostrar su amor y gritarlo a los cuatro vientos incluso rodeados de acompañantes. La pareja alquiló un barco para disfrutar de alta mar, y luego dieron un paseo por una zona de puestecitos cercana al puerto. En esta escapada, sin embargo, han preferido no llevarse a sus hijos, con los que sí pasaron unos días en Marina D'Or (Oropesa del Mar, Castellón) antes de marcharse a Ibiza y Formentera.

Tamara y Ezequiel están en un bonito momento de su retomada relación, en la que están aprovechando y disfrutando cada detalle como si fueran unos adolescentes a pesar de llevar 10 años casados. Además, Ezequiel ha demostrado tener un gran sentido de la relación de pareja, y es que comprende a la perfección el nuevo estado de su relación: Tamara, que perdió hasta pelo, ha notado un descenso -debido a su medicación-, como ella misma ha confesado, de su apetito sexual, pero eso parece no importarle ahora al ex futbolista, que sólo quiere ver a su esposa feliz, recuperada y viviendo la vida intensamente como solía hacer.

Como era de esperar, la influencer demostró su estilazo vistiendo con un bonito conjunto en color negro de transparencias, que dejaba su bikini a la vista. Un look que aderezó con una gran pamela de paja, unas grandes gafas de sol, un enorme collar y cuñas de esparto.

