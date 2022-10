Kiko Rivera afronta una nueva vida tras sufrir un ictus. En la madrugada del pasado 21 de octubre, el hijo de Isabel Pantoja preocupaba a todos por su ingreso en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla tras sufrir, como él mismo ha revelado, el mayor susto de su vida. Tres días después, abandonaba el centro hospitalario rumbo a su casa donde rodeado de su mujer, Irene Rosales, a quien dedicó un tierno mensaje desde el hospital; sus hijas y sus amigos, continúa con su recuperación. "Por fin en casa❤️Nueva vida, ahora toca cuidarse. Toca pensar en mi" escribió en su perfil de Instagram y ya está inmerso en sus nuevos planes de futuro.

El hermano de Isa Pantoja, siguiendo las recomendaciones médicas, tiene claro que debe cambiar de hábitos y se ha puesto manos a la obra: cuida más su alimentación y ha decidido dejar de fumar. No es la primera vez que intenta dejar el tabaco ya que tuvo un intento fallido en 2021 y otro en 2017 pero seguro que esta vez, por el bien de su salud, lo logra.

Diego Puerta (Gtres)

Kiko Rivera tiene claro que, en esta nueva etapa de su vida tras sufrir un ictus, se va a centrar en las personas importantes de su vida: su mujer, Irene Rosales; sus hijos; su prima, Anabel Pantoja, y buenos amigos como Raquel Bollo, que ha hablado del nuevo desencuentro entre el DJ y su madre. El músico tiene claro que entre las personas que quiere que estén, por ahora, a su lado no están su madre, Isabel Pantoja, ni su hermana Isa. Fue el propio DJ el que no quiso que la cantante le visitara en el hospital y así se lo hizo saber a través de un mensaje cuando estaba ingresado aunque su esposa, Irene Rosales, había comentado que su suegra no iba para no alterar el ánimo de su marido, algo que podría ser perjudicial para su estado de salud.

La tonadillera solo consiguió hablar con su hijo a través de una videollamada. Kiko no quiere que su madre vaya a verle y lo dejó bien claro en su última publicación en Instagram. "Mi madre no va a venir a mi casa, y mi hermana muchísimo menos", escribió dejando clara su postura y es que el joven piensa que la visita de su hermana al hospital "fue un paripé" aunque ella se mostrara preocupada. Mientras Isabel Pantoja 'acata' la decisión de su hijo por temor a que pueda afectar a su maltrecha salud, Isa Pantoja se ha ido de viaje con su novio, Asraf Beno, y su hijo, una escapada que tenía programada desde hacía tiempo.

Agencias

El último problema de salud de Kiko Rivera ha provocado que su relación con su mujer, Irene Rosales, sea, cada día, más fuerte. La ex colaboradora de 'Viva la vida' ha estado muy preocupada por su esposo y también ha usado las redes sociales para defenderle y dar la cara por él. "Me da pena tener que leer tantas mentiras... No voy a entrar en absolutamente porque mi única preocupación es que mi marido esté al 100%", escribió.

@kikorivera Instagram

Aunque está en pleno proceso de recuperación y ha tenido que dejar aparcados conciertos y actuaciones, Kiko Rivera acaba de lanzar nueva canción, 'Vudú' que está teniendo muy buena acogida, tanta que ya suena en algunos estadios de fútbol como el Ramón Sánchez Pizjuan, del Sevilla CF, equipo del hijo de Isabel Pantoja, algo que ha hecho muy feliz al DJ.