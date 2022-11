Íñigo Onieva recupera la sonrisa tras su ruptura con Tamara Falcó. Poco a poco, el empresario vuelve a su vida tras el 'tsunami' provocado por el fin de su relación con la marquesa de Griñón. Tras regresar al trabajo, Íñigo Onieva se ha refugiado en su familia y en la fe y se le ha visto acudiendo a misa en una iglesia de Madrid y disfrutando de una escapada con su madre, Carolina Molas, a Turquía.

En el vídeo de la parte superior, Íñigo Onieva vuelve a sonreír y lo hace gracias a sus perros. El empresario disfrutó de un paseo con sus tres mascotas por Madrid. Con gorra y gafas de sol, el ex de Tamara Falcó, que ha tenido que explicar qué ha ocurrido con el anilló de compromiso que entregó a su ex, disfrutó de un recorrido con sus animales bajo el sol otoñal madrileño mientras que la marquesa de Griñón se encontraba en Qatar disfrutando del concierto de su hermano, Enrique Iglesias, uno de sus mejores apoyos.

Al parecer, Iñigo Onieva podría seguir inmerso en su especial operación de reconquista de Tamara Falcó. En sus redes sociales, donde no ha eliminado sus fotos con su ex cosa que ella sí ha hecho quitando todo rastro de su relación de su perfil de Instagram, el empresario comparte muchas imágenes de sus visitas a los restaurantes más de moda de Madrid, algo que forma parte de su trabajo y que le unía a la marquesa de Griñón, gran amante de la gastronomía y excelente chef desde su victoria en 'MasterChef Celebrity' en 2019. Sin embargo, la marquesa de Griñón parece haber olvidado a su ex y hace planes de soltera como su escapada a Emiratos Árabes para acudir al concierto de su hermano, Enrique Iglesias, y con su trabajo en 'El Hormiguero' aunque, en su última aparición, Pablo Motos criticara su estilismo.