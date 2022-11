Nada más salir del concurso 'Pesadilla en el paraíso', Gloria Camila decidió apartarse del foco mediático por todo lo que había ocurrido con su padre y la mujer de éste, Ana María Aldón. Mediante su cuenta de Instagram, la hija de Ortega Cano se abría en canal con sus seguidores para confesarles el duro momento que está atravesando. Nada más salir del concurso la joven fue vista visitando un hospital y un psicólogo junto a su padre, y desde entonces no se ha dejado ver en televisión. Este martes 8 de noviembre la joven ha reaparecido en un photocall de lo más elegante.

"La resiliencia es aprender a derrumbarse sin rendirse, es aprender a explotar sin quemarse", escribía la joven dejando claro que se está recuperando de una fuerte crisis. Gloria Camila ha intentado volver a la normalidad asistiendo a un importante evento dónde se encuentran las influencers más conocidas de nuestro país. Se trata de una fiesta de la firma de cosmética Glowfilter, de la influencer Marta Lozano, y todos los asistentes aparecían muy elegantes, ya que la noche lo merece. El evento se ha celebrado en el Palacio de los Duques de Santoña y los invitados tenían un 'dress code' que seguir. La temática estaba relacionada con las máscaras del Carnaval veneciano y ese glamour que desprende este tipo de fiestas: mucho brillo, colores pasteles y plumas.

"A penas salgo de casa. Me he ido a Asturias para desconectar y me apetecía venir a este evento", comenzaba contando a la prensa. "Ahora he vuelto a las redes. Me he aislado un poco de la tele pero en las redes sigo. Estoy en un momento de relajarme y de aislarme de todo un poco", con respeto a cómo se encuentra su padre la joven a preferido no contestar y centrarse en la mágica noche que iba a vivir.

La vida de la joven está siempre en boca de todos, y es que si no son polémicas relacionadas con el matrimonio de su padre, es la opinión que tiene su hermana Rocío Carrasco sobre ella. La madre de Rocío Flores contaba en el último episodio de su docuserie cuál fue el momento en el que decidió cortar la relación con su hermana. "Cuando una niña, que ya es una mujer, sigue con la misma cantinela, y sigue con la misma intención de herir habiendo visto toda la historia que yo he vivido, me caben dos opciones: una, que no haya entendido nada, y otra, que lo haya entendido y lo haya visto y no le importe nada".